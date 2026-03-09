Το Ιράν χτύπησε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν και εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ

Τουλάχιστον 32 άτομα τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν μετά από επιδρομή ιρανικών drones, με 4 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε νέα φάση μπαίνει πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά και επίσημη ανακοίνωση για το νέο Αγιατολάχ με το Ιράν να περνά στην αντεπίθεση. Η Τεχεράνη εκτόξευσε την πρώτη ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Τουλάχιστον 32 άτομα τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν μετά από επιδρομή ιρανικών drones, με 4 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Επιθέσεις έγιναν στο Κουβέιτ, όπως και σε αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Από την άλλη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτυπά «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, αλλά και στη Βηρυτό.

Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">لحظة استهداف منطقة الغبيري <a href="https://t.co/gb3MFPcfGS">pic.twitter.com/gb3MFPcfGS</a></p>— LebyNews (@lebynews) <a href="https://twitter.com/lebynews/status/2030824861560393948?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2026</a></blockquote>

Σειρήνες ήχησαν πάνω από τον Πανάγιο Τάφο <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Sirens wailing over the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.<br><br>The holiest site in Christianity. The place where pilgrims have prayed for two thousand years.<br><br>Iranian missiles in the airspace above it today<a href="https://t.co/LMrtLRCijG">pic.twitter.com/LMrtLRCijG</a> <a href="https://t.co/79hKZOy926">https://t.co/79hKZOy926</a></p>— Mario Nawfal (@MarioNawfal) <a href="https://twitter.com/MarioNawfal/status/2030866952877723937?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2026</a></blockquote>

Ιρανική επίθεση σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν Καπνός υψώνεται από το διυλιστήριο πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν μετά από επίθεση ιρανικού drone, σύμφωνα με το Reuters. Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή του διυλιστηρίου, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί και ζημιές στην περιοχή Σίτρα, έπειτα από επίθεση με ιρανικό drone. Η Bapco αποτελεί το βασικό διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A fire rages at a BAPCO site after it was struck during the recent Iranian attack against Bahrain. <a href="https://t.co/bBBszUUuRo">pic.twitter.com/bBBszUUuRo</a></p>— Global Surveillance (@Globalsurv) <a href="https://twitter.com/Globalsurv/status/2030877553766932936?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2026</a></blockquote>

Πύραυλοι χτυπούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο. «Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τι στιγμή πυραυλική απειλή», ανέφερε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών των Εμιράτων μέσω X.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran launched ballistic missile attacks targeting Doha, Qatar, on Tuesday night.<a href="https://t.co/mhfdICvTAi">pic.twitter.com/mhfdICvTAi</a></p>— WorldBriefDaily (@WorldBriefDaily) <a href="https://twitter.com/WorldBriefDaily/status/2030854403494756368?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2026</a></blockquote>

Επιθέσεις με ρουκέτες και drones κατά εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρακινή αστυνομία. Παράλληλα, drones στοχοποίησαν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Τραμπ: Μαζί με τον Νετανιάχου θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο κ. Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης. «Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο... λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ισχυρές εκρήξεις στην Ντόχα του Κατάρ Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Το εμιράτο του Κατάρ έχει γίνει στόχος κυμάτων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον μοναρχιών του Κόλπου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας