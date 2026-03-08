Μέση Ανατολή: «Θέλουμε οριστικό τέλος στον πόλεμο και όχι εκεχειρία», λέει η Τεχεράνη - Το Ισραήλ έχει πλήξει πάνω από 4.000 στόχους σε Ιράν και Λίβανο

Στην δεύτερη εβδομάδα του βρίσκεται ήδη από το Σάββατο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου καλεί εκ νέου τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε αρκετές αραβικές χώρες και δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της Χεζμπολάχ δεν αντιπροσωπεύουν το κράτος του Λιβάνου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσέφ Ρατζί δήλωσε ότι ο Λίβανος «καταδικάζει σθεναρά» τις ιρανικές επιθέσεις που στοχεύουν τα αραβικά κράτη του Κόλπου, καθώς και την Ιορδανία και το Ιράκ.

Αναφερόμενος στα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο, ο υπουργός είπε ότι "η Χεζμπολάχ αγνόησε τα εθνικά συμφέροντα του Λιβάνου", κατηγορώντας την οργάνωση ότι "ενεργεί ανεξάρτητα από το λιβανέζικο κράτος".

Ο Ρατζί επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της αμέσως.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται αφότου ο στρατός του Λιβάνου αποσύρθηκε από ορισμένες θέσεις του κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου, μετά την εισβολή του Ισραήλ στη χώρα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα

"Οι αναφορές από το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να προκαλούν βαθιά απογοήτευση και να εγείρουν τον φόβο ότι η σύγκρουση θα επεκταθεί και ότι άλλες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου Λιβάνου, ενδέχεται να βυθιστούν ξανά στην αστάθεια.

Ας Προσευχηθούμε Μαζί ώστε να σταματήσει ο βρυχηθμός των βομβών, να σιγήσουν τα όπλα και να ανοίξει χώρος για διάλογο, στον οποίο θα εισακουστούν οι φωνές των ανθρώπων", έγραψε ο Πάπας Λέων σε ανάρτησή του.

Αναφορές για νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ αυτή την ώρα

IDF: "Χτυπήσαμε σημαντικές εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης"

Ο IDF (Ισραηλινός Στρατός) παρείχε λεπτομέρειες για τους στόχους που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα κύματα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, αναφέροντας ότι σε αυτούς περιλαμβανόταν το αρχηγείο διαστήματος και δορυφόρων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Το αρχηγείο διαστήματος και δορυφόρων των IRGC «χρησίμευε ως κέντρο έρευνας για την Ιρανική Υπηρεσία Διαστήματος, η οποία συνδέεται με τον στρατό του καθεστώτος», αναφέρει ο IDF.

Το αρχηγείο περιλάμβανε «ερευνητικές εγκαταστάσεις καθώς και μια δομή διοίκησης και ελέγχου για τον δορυφόρο Khayyam», ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν τον Αύγουστο του 2022 και ο οποίος, σύμφωνα με τον IDF, χρησιμοποιούνταν από τους IRGC για την «προώθηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και την παρακολούθηση του κράτους του Ισραήλ και χωρών της περιοχής».

Επιπλέον ο IDF αναφέρει ότι έπληξε επίσης:

50 οχυρά (bunkers) σε μία από τις βάσεις των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας του Ιράν, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση πυρομαχικών.

Μια βάση της παραστρατιωτικής δύναμης Basij.

Αρχηγεία των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

Μια εγκατάσταση που ανήκει στις χερσαίες δυνάμεις των IRGC.



Ιράν: Θέλουμε οριστικό τέλος του πολέμου, όχι εκεχειρία

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια απλή εκεχειρία.

Ωστόσο, πριν η Τεχεράνη εξετάσει καν το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, ο Αρακτσί τόνισε ότι οι αντίπαλοι «πρέπει να εξηγήσουν γιατί ξεκίνησαν αυτή την επιθετικότητα», χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους ακριβώς αναφερόταν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Αρακτσί σημείωσε: «Πρέπει να υπάρξει ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για χάρη του λαού μας και της ασφάλειάς μας».

Υποστήριξε ότι ο πόλεμος «μας επιβλήθηκε» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «αυτό που κάνουμε είναι νόμιμες πράξεις αυτοάμυνας και έχουμε κάθε δικαίωμα να το πράττουμε».

ΗΠΑ: Προειδοποίηση ασφαλείας προς τους πολίτες του Ιράν

"Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί πυκνοκατοικημένες περιοχές πολιτών για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονής κατεύθυνσης και βαλλιστικών πυραύλων.

Αυτή η επικίνδυνη απόφαση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων των πολιτών στο Ιράν, καθώς οι τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς χάνουν το καθεστώς προστασίας και θα μπορούσαν να γίνουν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι βάσει του διεθνούς δικαίου" γράφει η CENTCOM σε ανάρτησή της.

"Οι αμερικανικές δυνάμεις προτρέπουν έντονα τους πολίτες στο Ιράν να μείνουν στα σπίτια τους. Το ιρανικό καθεστώς θέτει εν γνώσει του σε κίνδυνο αθώες ζωές. Επιπλέον, οι ιρανικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αθώων ανθρώπων σε όλη τη Μέση Ανατολή, στοχεύοντας σκόπιμα και αδιάκριτα πολιτικά αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κατοικημένες γειτονιές", προσθέτει.