Λέκκας: Πιθανοί μετασεισμοί 10 ημερών στη Θεσπρωτία

Για τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσπρωτία μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως δήλωσε, «έχουμε να κάνουμε με μια πλούσια σεισμική ακολουθία, η οποία ξεκίνησε στις 5.31 το πρωί με 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και συνεχίστηκε με δεκάδες σεισμούς μικρότερου μεγέθους».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 πρόσθεσε πως «θεωρούμε ότι είναι μια φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία, με μια μικρή επιφύλαξη. Το ιστορικό της περιοχής υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρξουν πολύ μικροί μετασεισμοί ακόμη και για 10 ημέρες. Δεν ξεπερνάμε τους σεισμούς των 5,5 Ρίχτερ. Θα υπάρχει μια δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά σε καμία περίπτωση οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν».