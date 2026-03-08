Back to Top
Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτων μετά τον σεισμό

Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα κτήρια

Κλειστά θα είναι αύριο, Δευτέρα τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια, μετά τον σημερινό σεισμό.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

 Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

