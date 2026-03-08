Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτων μετά τον σεισμό

Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα κτήρια
Κλειστά θα είναι αύριο, Δευτέρα τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια, μετά τον σημερινό σεισμό.
Στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα.
Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.
Άννα Μαστοράκου: Αποτροπιασμός για την υπόθεση του 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα
Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με πτυσσόμενο μαχαίρι στο σχολείο
Μέση Ανατολή: «Εξελέγη νέος ανώτατος ηγέτης» στο Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» λέει το Ισραήλ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr