Ο Γιάννης Σμαραγδής απόψε στην Πάτρα- Βραβεύεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στην Πάτρα βρίσκεται απόψε ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης παραδοσιακών φορεσιών του δημιουργού Νίκου Πλακίδα, που πραγματοποιούνται την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 18:00 στη Βίλα Κόλλα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι.

Η έκθεση, με τίτλο «Με των Αγγέλων φορεσιές στου νόστου το ταξίδι», παρουσιάζει το πολυετές έργο του Νίκου Πλακίδα, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη, την αναβίωση και την καλλιτεχνική αποτύπωση της ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η εκδήλωση καθώς ο Νίκος Πλακίδας είναι ο δημιουργός των ελληνικών φορεσιών για τη νέα ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ιστορική και αισθητική αυθεντικότητα της κινηματογραφικής παραγωγής. Η συνεργασία των δύο δημιουργών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης της λαογραφικής έρευνας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης θα ακολουθήσει εκδήλωση στο κεντρικό αμφιθέατρο, όπου θα μιλήσει η Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, πρώην διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημία Αθηνών και επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ομιλία της, με τίτλο «Της γαλανής το φόρεμα, της ρούσας το φουστάνι, 'ξήντα ραφτάδες το ’ραφταν και 'ξήντα μαθητάδες... Ο ελληνοράφτης Νίκος Πλακίδας και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά», θα αναδείξει τη σημασία της ελληνικής φορεσιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συμβολή του δημιουργού στη διατήρησή της.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η τιμητική βράβευση του Γιάννη Σμαραγδή για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο και για το όραμά του να αναδεικνύει κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας μέσα από έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Παράλληλα, θα τιμηθεί και ο Νίκος Πλακίδας για την πολυετή προσφορά του στην τέχνη και τη διαφύλαξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακούς χορούς από το Χορευτικό Συγκρότημα του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φιλιατρών, τη Χορευτική Ομάδα «Αετοί του Μοριά» του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύλων και τον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διοργάνωση επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών ως φορέα πολιτισμού και εξωστρέφειας, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον χώρο της τέχνης, της παράδοσης και του κινηματογράφου.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.