Από την Αθήνα, στο χωριό: Δημιουργείται πλατφόρμα «οδηγός» για όσους θέλουν να μετεγκατασταθούν στην περιφέρεια

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για όσους εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μετεγκατασταθούν στην περιφέρεια ετοιμάζει η κυβέρνηση, με στόχο να λειτουργήσει ως κεντρική πύλη πληροφόρησης πριν ληφθεί μια απόφαση ζωής.

Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωμένα, ανά περιοχή και ανά δήμο, όλα τα κρίσιμα στοιχεία που μέχρι σήμερα απαιτούσαν αποσπασματική αναζήτηση και προσωπικές επαφές: ποιες βασικές υποδομές λειτουργούν, ποια είναι η πραγματική εικόνα της τοπικής αγοράς εργασίας, σε ποια επαγγέλματα καταγράφεται ζήτηση και ποια είναι η διαθέσιμη προσφορά θέσεων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα αποτυπώνει με σαφή τρόπο το τοπίο στον τομέα της υγείας, δείχνοντας αν υπάρχουν δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, αν καλύπτεται η περιοχή από κινητές μονάδες και ποιο είναι το επίπεδο πρόσβασης σε νοσοκομειακές υπηρεσίες. Στόχος είναι η μετεγκατάσταση να μην βασίζεται σε γενικές εντυπώσεις ή υποσχέσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα για εργασία, υπηρεσίες και καθημερινότητα, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εκ των προτέρων τι τον περιμένει σε κάθε δήμο.

Οι παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο πλαίσιο ενημέρωσης για το κυβερνητικό έργο, με έμφαση στη μετάβαση από τον κεντρικό σχεδιασμό στην πρακτική εφαρμογή πολιτικών για την περιφέρεια.

Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2035 και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας – τα οποία ολοκληρώνονται σταδιακά έως το 2026 και αναρτώνται στο erga.gov.gr, ώστε οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και την υλοποίησή τους.

Κομβικό ρόλο στο ίδιο πλαίσιο παίζει και το πρόγραμμα δημογραφικής ενίσχυσης που προβλέπει επιδότηση έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε περιοχές με έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση και εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στον Έβρο. Η πιλοτική φάση αφορά συγκεκριμένους δήμους και μικρούς οικισμούς, με το ύψος της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού και τη σύνθεση του νοικοκυριού, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ο Έβρος λειτουργεί ως «πιλότος» για την επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιφερειακές ενότητες με αντίστοιχα δημογραφικά χαρακτηριστικά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την ενδοχώρα, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής.

Η μετεγκατάσταση στην περιφέρεια υποστηρίζεται παράλληλα από ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής και τη δυνατότητα εγκατάστασης. Σε αυτό περιλαμβάνονται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε περισσότερες από 12.000 μικρές κοινότητες, η διατήρηση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ, προγράμματα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η αξιοποίηση δημοτικών και κρατικών κτηρίων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο για ιατρονοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

πηγη protothema