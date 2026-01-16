Οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν από κάμερες -Viral έγινε το φανάρι που περνούν όλοι με κόκκινο

Βίντεο δείχνει κομβόι αυτοκινήτων να αγνοούν παντελώς τον ερυθρό σηματοδότη εργοταξιακής σήμανσης, και να διέρχονται ανενόχλητοι από το σημείο, με ταχύτητα πολλών χιλιομέτρων.

Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί πλέον στη χώρα μας η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τα παραδείγματα να πληθαίνουν και αυξάνονται σε ανησυχητικό βαθμό.

Το βίντεο που αναρτήθηκε πρόσφατα στη σελίδα Σουρεάλ Ελλαδιστάν στο Instagram, που δημοσιευει υλικό από άλλες σελίδες στο διαδίκτυο, μας επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό.

Όπως καταγράφει οδηγός αυτοκινήτου, που βρίσκεται σταματημένος πίσω από κινητό φανάρι εργοταξίου σε επαρχιακό δρόμο της χώρας, κάποιοι ασυνείδητοι οδηγοί αγνοούν το κόκκινο και προσπερνούν από αριστερά τα σταματημένα αυτοκίνητα, διερχόμενοι σε ένα κομμάτι δρόμου, που την συγκεκριμένη χρονική στιγμή απαγορευόταν η διέλευση.