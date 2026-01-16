Οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν από κάμερες -Viral έγινε το φανάρι που περνούν όλοι με κόκκινο

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Βίντεο δείχνει κομβόι αυτοκινήτων να αγνοούν παντελώς τον ερυθρό σηματοδότη εργοταξιακής σήμανσης, και να διέρχονται ανενόχλητοι από το σημείο, με ταχύτητα πολλών χιλιομέτρων.
Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί πλέον στη χώρα μας η μη τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τα παραδείγματα να πληθαίνουν και αυξάνονται σε ανησυχητικό βαθμό.
Το βίντεο που αναρτήθηκε πρόσφατα στη σελίδα Σουρεάλ Ελλαδιστάν στο Instagram, που δημοσιευει υλικό από άλλες σελίδες στο διαδίκτυο, μας επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό.
Όπως καταγράφει οδηγός αυτοκινήτου, που βρίσκεται σταματημένος πίσω από κινητό φανάρι εργοταξίου σε επαρχιακό δρόμο της χώρας, κάποιοι ασυνείδητοι οδηγοί αγνοούν το κόκκινο και προσπερνούν από αριστερά τα σταματημένα αυτοκίνητα, διερχόμενοι σε ένα κομμάτι δρόμου, που την συγκεκριμένη χρονική στιγμή απαγορευόταν η διέλευση.
Μάλιστα όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από το απόσπασμα, οι τέσσερεις οδηγοί των οχημάτων, φέρεται να κινούνται με ταχύτητα σαφώς μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε, χωρίς ωστόσο να είμαστε σε θέση να το αναφέρουμε με ακρίβεια.
Θυμίζουμε πως σύμφωνα με το (ΦΕΚ 905Β’/20.05.2011), προβλέπονται ακριβείς προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται αντικείμενο της προδιαγραφής αυτής είναι η κατάλληλη σήμανση των εκτελουμένων έργων στο οδικό δίκτυο τόσο στο αστικό όσο και στο περιαστικό και υπεραστικό, ώστε να παρέχεται στους οδηγούς των οχημάτων έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για την μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή της εργοταξιακής ζώνης.
Αν και κατά κανόνα πρέπει να αποφεύγεται να χρησιμοποιείται προσωρινή φωτεινή σηματοδότηση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις περιοχές των έργων στο υπεραστικά και περιαστικό οδικό δίκτυο, η φωτεινή σηματοδότηση επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με χειροκίνητο έλεγχο, μόνο στις εισόδους – εξόδους των εργοταξίων από και προς το οδικό δίκτυο αστικό και υπεραστικό, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής είσοδος και έξοδος των οχημάτων του εργοταξίου, με την ταυτόχρονη τοποθέτηση των αντίστοιχων πινακίδων.
