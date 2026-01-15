Οι Στρατηγοί φέρνουν στο Πατρινό Καρναβάλι τη …Μαρία Αντουανέτα- Καλεσμένος και ο πρόεδρος Μακρόν με τη Μπριτζίτ

Με έντονο γαλλικό άρωμα αναμένεται το φετινό Πατρινό Καρναβάλι, καθώς οι Στρατηγοί ετοιμάζουν σατιρικές εμφανίσεις με κεντρική προσκεκλημένη τη «Μαρία Αντουανέτα», όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Θανάσης Κούστας, μέλος των Στρατηγών.

Όπως ανέφερε, οι Στρατηγοί ετοιμάζουν καρναβαλική «απόβαση» από τη Γαλλία. «Επειδή πεινάμε», σχολίασε με χιούμορ, «θα μας φέρει πεντασπάνι», δίνοντας τον τόνο της φετινής σάτιρας, προσθέτοντας μάλιστα ότι, αν της αρέσει στην Πάτρα, δεν αποκλείεται… να μείνει.

Γαλλικό σκηνικό στο Πατρινό Καρναβάλι

Σύμφωνα με τον κ. Κούστα, στο καρναβαλικό αφήγημα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τη σύζυγό του Μπριτζίτ, ενώ δεν θα λείψουν και οι… Βερσαλλίες, που θα πλαισιώσουν το φετινό θέμα.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι Στρατηγοί παραμένουν πιστοί στη διαχρονική καρναβαλική σάτιρα, αντλώντας έμπνευση από την επικαιρότητα και την κοινωνική πραγματικότητα. «Φέτος θα κινηθούμε ξεκάθαρα γαλλικά», τονίζει, «πάντα με χιούμορ και διάθεση να σχολιάσουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας».

Το φετινό Πατρινό Καρναβάλι, όπως όλα δείχνουν, θα συνδυάζει θεατρικότητα, πολιτική σάτιρα και καρναβαλική υπερβολή, διατηρώντας ζωντανό τον σατιρικό χαρακτήρα που αποτελεί σήμα κατατεθέν των Στρατηγών.