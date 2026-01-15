Τη Δευτέρα το ραντεβού των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, «κλείδωσε» το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως επιβεβαίωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά το briefing, η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία των αγροτών θα γίνει τη Δευτέρα στις 13:00, με την προϋπόθεση οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Στις 21 Ιανουαρίου στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής



Στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητηθεί, την Τέταρτη (21/01) η σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό. Η επιτροπή είναι πρόταση που είχε καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Δεκέμβριο.



Η Διάσκεψη των προέδρων συνεδρίασε σήμερα (15/01) και αποφασίστηκε πως το θέμα θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης συζήτησης επερώτησης και θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής για τους αγρότες καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά στη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Πρόταση της ΝΔ για τη θέση του προέδρου της επιτροπής είναι ο Γιάννης Οικονόμου ενώ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα καλύψουν με βουλευτές τους τις θέσεις αντιπροέδρου και γραμματέα αντίστοιχα.