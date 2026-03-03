Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εγλυκάδα: Διακοπή υδροδότησης από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Λόγω εργασιών κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης επί της οδού Εγλυκάδος, από το στρατόπεδο του ΚΕΤΧ έως την οδό Κλεάρχου και τις καθέτους οδούς επί του συγκεκριμένου τμήματος, από την Τρίτη 3 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα γίνουν διακοπές υδροδότησης, μεταξύ 8 π.μ. έως 2 μ.μ.
Από την Υπηρεσία, θα καταβάλλεται καθημερινά, κάθε προσπάθεια μείωσης των χρόνων διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή ύδρευσης Εγλυκάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
Ειδήσεις