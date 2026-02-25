Πορτοκαλί τιμολόγια: Ρεύμα με την ώρα - Ποια νοικοκυριά θα μπορούν να έχουν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να τεθούν στη διάθεση των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, από την 1η Απριλίου τα νέα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος που θα έχουν πορτοκαλί χρώμα.

Πορτοκαλί τιμολόγια που έρχονται να προστεθούν στα πράσινα, στα μπλε και στα κίτρινα.

Σύμφωνα με το enikonomia.gr απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει έναν νοικοκυριό να έχει πορτοκαλί τιμολόγια είναι να έχει εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές. Ήδη εκτιμάται ότι έχουν εγκατασταθεί 1,4 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές, από τους συνολικά 7,7 εκατομμύρια που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με τους περισσότερους ωστόσο να έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις. Ωστόσο ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών με αμείωτη ένταση.

Ήδη τα πορτοκαλί τιμολόγια είναι διαθέσιμα από την 1η Φεβρουαρίου για τις βιοτεχνίες και επιχειρήσεις.

Για τα νοικοκυριά η τελική τιμή προμήθειας ανά ώρα της επόμενης ημέρας θα ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 5 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ώστε οι καταναλωτές που θα επιλέξουν το δυναμικό τιμολόγιο να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τις καταναλώσεις τους.

Ως προς την έγκαιρη ενημέρωση οι προμηθευτές θα ειδοποιούν το αργότερο μέχρι τις 5 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας τους πελάτες τους, μέσω μηνύματος SMS ή και Viber σε περίπτωση επικείμενης αύξησης για κάποιο διάστημα της επόμενης ημέρας της τιμής κιλοβατώρας υψηλότερα από τα 180 ευρώ ανά MWh για οποιαδήποτε ώρα της επόμενης ημέρας κατανάλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επιβολή – άμεση ή έμμεση – ρήτρας πρόωρης αποχώρησης λόγω τερματισμού σύμβασης σε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης θα απαγορεύεται ρητώς, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής επιθυμεί τη λήξη της.

Τα οφέλη

Τα πορτοκαλί τιμολόγια αναμένεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερο όφελος σε πελάτες με κατανάλωση κυρίως στις ώρες από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για παράδειγμα μπορούν να λειτουργούν ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές όπως είναι η κουζίνα και το πλυντήριο ρούχων και πιάτων αυτές τις ώρες. Το όφελος για τους καταναλωτές μπορεί και να ξεπεράσει το 10%. Φυσικά, σε μεγάλο βαθμό το όφελος για τα νοικοκυριά θα προκύπτει από τη δυνατότητα μεταφοράς της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλών τιμών.

Σημειώνεται ότι τα πορτοκαλί τιμολόγια θα τα διαθέτουν μόνο οι πάροχοι που έχουν περισσότερους από 200.000 πελάτες.

Σύμφωνα με τον Ενεργειακό Σύμβουλος Μιχάλη Χριστοδουλίδη με τα πορτοκαλί τιμολόγια η τιμολόγηση της κιλοβατώρας θα γίνεται ώρα- ώρα μέσα στο 24ωρο και όχι με μια μέση μηνιαία τιμή όπως γίνεται στα πράσινα ή στα κίτρινα ή μια σταθερή τιμή για ένα έτος όπως γίνεται στα μπλε.

Τα νοικοκυριά θα έχουν χαμηλή τιμολόγηση στις ώρες που η παραγωγή ρεύματος είναι πολύ μεγάλη, από τις 11το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, αντίθετα όμως από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ οι τιμές αυξάνουν κατακόρυφα.

Παράδειγμα

Σύμφωνα με τον Μιχ. Χριστοδουλίδη για παράδειγμα εάν μία ημερήσια κατανάλωση ρεύματος σε ένα τυπικό νοικοκυριό είναι περίπου 15KWh, το 60% αυτής της κατανάλωσης (9KWh) γίνεται κυρίως τις βραδινές ώρες, από τις 5μ.μ. μέχρι τις 10μ.μ., το 30% (4,5KWh) τις μεσημεριανές ώρες, από τις 11π.μ μέχρι και τις 4μ.μ. και το άλλο 10% (1,5KWh) τις υπόλοιπες 12ώρες του 24ωρου, δηλαδή από τις 10μ.μ. μέχρι την επομένη μέρα στις 11 π.μ.

Η τιμή της κιλοβατώρας από τις 11π.μ. μέχρι τις 5μ.μ ας υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο 6 λεπτά (κόστος χονδρικής συν κέρδος προμηθευτή), ενώ από τις 5μ.μ. μέχρι τις 10μ.μ. στα 25 λεπτά και από τις 10μ.μ. μέχρι της 11π.μ. της επομένης στα 15 λεπτά.

Ο καταναλωτής με βάση τα ανωτέρω, θα πληρώσει την συγκεκριμένη ημέρα 2,74 ευρώ για όλον τον μήνα 82,35 ευρώ τον μήνα, εφόσον φυσικά οι τιμές έμεναν αμετάβλητες.

Εάν ο καταναλωτής μετακινήσει τις 9,0KWh που καταναλώνει τις βραδινές ώρες στις μεσημεριανές ώρες, τότε θα πληρώσει 1,89 ευρώ την ημέρα 56,5 ευρώ τον μήνα, δηλαδή θα έχει όφελος 28,85 ευρώ. Εάν ο καταναλωτής παραμείνει στο πράσινο τιμολόγιο, τότε θα πληρώσει για 30 ημέρες 67,5 ευρώ, με αποτέλεσμα το πορτοκαλί τιμολόγιο να είναι οικονομικότερο από το πράσινο κατά 11,00 ευρώ εάν ο καταναλωτής μετακινήσει τις βραδινές καταναλώσεις του, που είναι η ζώνη υψηλής χρέωσης, στις μεσημεριανές, που είναι η ζώνη της χαμηλής χρέωσης. Ένα δεν το κάνει ο καταναλωτής, το πορτοκαλί θα είναι ακριβότερο κατά 14,85 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετακίνηση των βραδινών καταναλώσεων στην μεσημεριανή ζώνη γίνεται μόνο εάν οι ενεργοβόρες οικιακές συσκευές έχουν χρονοδιακόπτη και μπορείς να προγραμματίζεις την έναρξη λειτουργίας και την παύση τους μέσα σε αυτή την ωριαία ζώνη, ή εάν οι συσκευές είναι smart και μέσω του κινητού τηλεφώνου, ενεργοποιείς και απενεργοποιείς την λειτουργία τους, ή εάν αυτές τις ώρες, υπάρχει κάποιο άτομο στο σπίτι για να βάλει το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων, τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, το στεγνωτήριο κλπ. Όπως και να έχει, καταλήγει ο ενεργειακό επιθεωρητής η επιλογή ενός πορτοκαλί τιμολογίου απαιτεί αλλαγή του ενεργειακού προφίλ και κυρίως των ενεργειακών συνηθειών ενός καταναλωτή.