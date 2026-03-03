Τράμπ: «Έχουμε απεριόριστα πυρομαχικά για να κάνουμε πολέμους για πάντα»

Κατηγόρησε τον «κοιμισμένο» Τζο Μπάιντεν πως ξόδεψε χρόνο και χρήματα για να βοηθήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρίζοντάς του υπερσύγχρονο εξοπλισμό
Τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε πυρομαχικά όπλα, έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, το πρωί της Τρίτης, την 4η ημέρα της συντονισμένης επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
Και ενώ το Ιράν προχωρά σε αντίποινα στοχεύοντας σε χώρες του Κόλπου και σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν το Ιράν αλλά και τον Λίβανο προσπαθώντας να εξολοθρεύσουν τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, «υποσχέθηκε» πως θα εκδικηθεί για την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.
Στη νέα ανάρτησή του ανέφερε πως οι ΗΠΑ έχουν απεριόριστο απόθεμα σε συγκεκριμένα πυρομαχικά τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο για πάντα.
Τόνισε δε πως υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος και σε χώρες εκτός ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορούσε να κρατηθεί και αναφέρθηκε και στον «κοιμισμένο» Τζο Μπάιντεν κατηγορώντας τον πως ξόδεψε χρόνο και χρήματα για να βοηθήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρόσθεσε πως χάρισε υπερσύγχρονο εξοπλισμό στην Ουκρανία χωρίς να τον αντικαταστήσει για τις ΗΠΑ.
Στο τέλος, έπλεξε το εγκώμιό του λέγοντας πως αναδόμησε τον στρατό, όπως έκανε και στην πρώτη του θητεία.
Στο τέλος έστειλε το μήνυμα πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να νικήσουν.
«Τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στη μεσαία και ανώτερη μεσαία κατηγορία, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα. Όπως μου είπαν σήμερα, διαθέτουμε ουσιαστικά απεριόριστη προμήθεια αυτών των όπλων. Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα (τα οποία είναι καλύτερα από τα κορυφαία οπλικά συστήματα άλλων χωρών!). Στην ανώτατη κατηγορία έχουμε καλό απόθεμα, αλλά δεν βρισκόμαστε εκεί που θέλουμε. Επιπλέον υψηλής ποιότητας οπλισμός είναι αποθηκευμένος για εμάς σε χώρες εκτός συνόρων.
Ο “Sleepy Joe” Biden ξόδεψε όλο τον χρόνο του και τα χρήματα της χώρας μας δίνοντας τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας — εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια — και, ενώ έδωσε τόσο μεγάλο μέρος του υπερσύγχρονου εξοπλισμού (δωρεάν!), δεν φρόντισε να τον αντικαταστήσει. Ευτυχώς, εγώ αναδόμησα τον στρατό στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να νικήσουν! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
Μπ.Νετανιάχου: Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν δεν θα είναι «χωρίς τέλος»
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι.
«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.
Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».
«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.
Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
