Ζαΐμης προς Ολυμπία Οδό: Να αποκατασταθούν άμεσα οι καταστροφές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αχαΐας για τις ανάγκες των εργασιών του νέου αυτοκινητόδρομου

Προς: Ολυμπία Οδός Α.Ε.

κ. Παναγιώτη Παπανικόλα – Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο

Κοιν: - Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη

- Αντιπεριφερειάρχη Έργων Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλειο Γιαννόπουλο

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στο οδικό επαρχιακό δίκτυο της περιοχής της Δυτικής Αχαΐας, που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν καταστραφεί και έχουν καταστεί επικίνδυνοι λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων (φορτηγών, μηχανημάτων έργου κ.ο.κ.) για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Γνωρίζετε καλά πως από την πλευρά μας θεωρούμε τον σύγχρονο νέο Αυτοκινητόδρομο πολύτιμη υποδομή για την περιοχή μας και χαιρετίσαμε την άρτια και εντός των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσή του από την εταιρεία σας και τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Ωστόσο, το ζητούμενο πλέον είναι να αντιμετωπίσουμε όποια προβλήματα έχουν προκύψει από τις εργασίες που εξελίχθηκαν σε αυτές τις περιοχές, οι κάτοικοι των οποίων υπέμειναν την όχληση και τον φόρτο που χρειάστηκε να υπάρξει στον τόπο τους και συνεργάστηκαν για να ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό έργο.

Σε αρκετά σημεία της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, σε δρόμους μεταξύ των περισσότερων χωριών και περιοχών της Δυτικής Αχαΐας, τόσο στους επαρχιακούς δρόμους αλλά και σε δημοτικούς, υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία των τοπικών κοινωνιών, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και όλων μας για την κατάσταση που επικρατεί και αποτελεί καθημερινό κίνδυνο για τους διερχόμενους, τους κατοίκους της περιοχής και τον αγροτικό κόσμο.

Ένα από τα βασικά σημεία αυτών των προβλημάτων είναι οι επαρχιακοί δρόμοι από την περιοχή Καρέικα Δυτικής Αχαΐας έως το Ριόλο και Πέττα, που είναι δρόμοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχουν επίσης πολλά ακόμη σημεία που έχουν ήδη επισημανθεί και στο Υπουργείο Υποδομών, με επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη προς τον Υπουργό για όλα τα προβλήματα από την Πάτρα μέχρι και τον Πύργο στο παλιό οδικό δίκτυο.

Ως κατασκευάστρια εταιρεία της Νέας Εθνικής Οδού θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη αποκατάστασης του οδικού δικτύου στα παραπάνω σημεία.

Λόγω των παραπάνω, σας καλούμε να προχωρήσετε το γρηγορότερο στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση όλων αυτών των προβλημάτων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας

Φωκίων Ζαΐμης