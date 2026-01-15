Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη Περιμετρική- ΔΕΙΤΕ την εικόνα από ψηλά- BINTEO

Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη Περιμετρική- ΔΕΙΤ...

Drone video από τον Θανάση Τζέλλο

Άνοιξε σήμερα η Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας σήμερα σται 9.30 το πρωί μετά τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο αυτοκινητόδρομος τέθηκε σε κανονική λειτουργία σε όλο το μήκος του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, κλειστός παραμένει μόνο ο κλάδος εξόδου της Εγλυκάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο.

Δείτε το σημείο από ψηλά μέσα από το drone video του Θανάση Τζέλλου

Ειδήσεις Τώρα

Δευτέρα το ραντεβού των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο «Μεγάλος Κομήτης» του 2026 πλησιάζει – Πότε θα γίνει ορατός

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ξεπέρασαν τις 400 χιλιάδες τα θανατωμένα ζώα- Νέα κρούσματα σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις