Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη Περιμετρική- ΔΕΙΤΕ την εικόνα από ψηλά- BINTEO

Άνοιξε σήμερα η Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας σήμερα σται 9.30 το πρωί μετά τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο αυτοκινητόδρομος τέθηκε σε κανονική λειτουργία σε όλο το μήκος του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, κλειστός παραμένει μόνο ο κλάδος εξόδου της Εγλυκάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο.

Δείτε το σημείο από ψηλά μέσα από το drone video του Θανάση Τζέλλου