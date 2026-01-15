Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη Περιμετρική- ΔΕΙΤΕ την εικόνα από ψηλά- BINTEO

Drone video από τον Θανάση Τζέλλο
Άνοιξε σήμερα η Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας σήμερα σται 9.30 το πρωί μετά τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Ο αυτοκινητόδρομος τέθηκε σε κανονική λειτουργία σε όλο το μήκος του.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, κλειστός παραμένει μόνο ο κλάδος εξόδου της Εγλυκάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο.
Δείτε το σημείο από ψηλά μέσα από το drone video του Θανάση Τζέλλου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr