Άνοιξε η Περιμετρική Πατρών – Σε αναμονή συνάντησης στο Μαξίμου οι αγρότες

Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στην Πάτρα, καθώς σήμερα το πρωί, στις 09:30, άνοιξε η Περιμετρική Πατρών και ο αυτοκινητόδρομος τέθηκε σε κανονική λειτουργία σε όλο το μήκος του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, κλειστός παραμένει μόνο ο κλάδος εξόδου της Εγλυκάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, λόγω της συνεχιζόμενης παρουσίας αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται διεργασίες σε πολιτικό επίπεδο, με στόχο την εκτόνωση της έντασης. Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί λύση στο παρατεταμένο αδιέξοδο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται διατεθειμένος να δεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου και τους αγρότες των μπλόκων που δεν συμμετείχαν στη συνάντηση της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις, το κρίσιμο ραντεβού αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο, Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η Δευτέρα. Για την κυβέρνηση, η συνάντηση με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει τον «καταλύτη» για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων, οι οποίες διαρκούν ήδη πάνω από ενάμιση μήνα.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες της Αχαΐας εμφανίζονται αποφασισμένοι να κρατήσουν «ζωντανά» τα αιτήματά τους, χωρίς ωστόσο να οξύνουν περαιτέρω την κατάσταση στην πόλη. Όπως ξεκαθαρίζουν, δεν κάνουν πίσω σε καμία από τις διεκδικήσεις τους, αλλά στο πλαίσιο καλής θέλησης και ενόψει του ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, προχωρούν σε μετακίνηση των τρακτέρ στο πλάι των δρόμων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Πάτρα.

Οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανάλογα με τις απαντήσεις και τις δεσμεύσεις που θα δοθούν από την κυβέρνηση.

Αναμονή και συνελεύσεις στην Αιγιαλεία

Σε στάση αναμονής βρίσκονται και οι αγρότες της Αιγιαλείας. Μετά την απόφαση σε πανελλαδικό επίπεδο να πραγματοποιηθεί συνάντηση διαλόγου με την κυβέρνηση, δεν προγραμματίζεται καμία δυναμική κινητοποίηση μέχρι τότε.

Ωστόσο, οι αγρότες της περιοχής παραμένουν σε εγρήγορση. Τόσο χθες όσο και σήμερα και αύριο, συγκεντρώνονται στην Παλαιά Εθνική Οδό, όπου πραγματοποιούν συνελεύσεις, αξιολογώντας τις εξελίξεις και τα δεδομένα, ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα ακολουθήσουν μετά το αποτέλεσμα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.