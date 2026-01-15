Σε αναμονή του Μαξίμου οι αγρότες της Αχαΐας - Παραμένει «σκληρό» το μπλόκο στην Εγλυκάδα

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται το αγροτικό ζήτημα, με την Αχαΐα να παραμένει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται έτοιμος να δεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου και τους αγρότες των μπλόκων που δεν συμμετείχαν στο «τραπέζι του διαλόγου» την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο, Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το ενδεχόμενο της Δευτέρας. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι η συγκεκριμένη συνάντηση με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων να λειτουργήσει ως «καταλύτης» για τη λήξη των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη περισσότερο από ενάμιση μήνα.

Στην Αχαΐα, πάντως, οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι. Τα τρακτέρ παραμένουν στο μπλόκο της Εγλυκάδας, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την ημέρα και την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Όπως δήλωσε στο thebest.gr το μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, Αλέκος Θανόπουλος, η στάση των αγροτών είναι ξεκάθαρη:

«Δεν ανοίγουμε τον δρόμο, μέχρι να μάθουμε πότε και πώς θα γίνει η συνάντηση στο Μαξίμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακόμη και στην περίπτωση που δοθεί περιορισμένη διέλευση οχημάτων στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας, οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν παραταγμένα στο πλάι του δρόμου, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι το μπλόκο παραμένει ενεργό.

Οι αγρότες της Αχαΐας διαμηνύουν πως δεν προτίθενται να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς συγκεκριμένες και δεσμευτικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, κρατώντας «ψηλά» την πίεση ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου.