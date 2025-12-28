Εορτή των Τριών Ιεραρχών: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία - Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

Η αργία Τριών Ιεραρχών για την εκπαίδευση, είναι από αυτές που με υπουργική απόφαση έπαψε να εντάσσεται στις σχολικές αργίες και συνεπώς τα μαθήματα γίνονται κανονικά με πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων (εκκλησιασμός, ομιλίες για τους τρεις ιεράρχες) που διαρκούν τουλάχιστον δύο ώρες, πριν συνεχίσουν το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων.

Τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) και τα φροντιστήρια στην Ελλάδα δεν έχουν πλέον αργία τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου). Η αλλαγή αυτή έγινε το 2020 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καταργώντας την παλιά αργία. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, «η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της θρησκευτικής των Τριών Ιεραρχών, παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας.

Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικών και μαθητών». Επειδή όμως μέχρι και το 2023, η αργία για τους Τρεις Ιεράρχες παρέμενε σε ισχύ για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών δημιουργώντας μια αναντιστοιχία, με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας αποφασίστηκε (το 2024) να καταργηθεί η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών ως αργία για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Με τα δεδομένα αυτά και τη φετινή χρονιά οι μαθητές θα τιμήσουν δια ζώσης στα σχολεία το έργο των Τριών Ιεραρχών μέσα από προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενώ στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα όπως προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τι ανέφερε η περσινή Εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

Πώς λειτουργεί η εκπαίδευση

Ανοιχτά Σχολεία (Δημόσια & Ιδιωτικά): Τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Γίνονται ειδικές εκδηλώσεις (π.χ., εκκλησιασμός, ομιλίες) για την τιμή τους, συνήθως τις πρώτες πρωινές ώρες, και μετά συνεχίζονται τα μαθήματα.

Ανοιχτά Φροντιστήρια & Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Επίσης λειτουργούν κανονικά, καθώς η αργία έχει καταργηθεί και γι' αυτά.

Πανεπιστήμια: Ακολουθούν το ακαδημαϊκό τους ημερολόγιο, αλλά συχνά προγραμματίζουν και αυτά εορταστικές εκδηλώσεις.

πηγη ethnos.gr