Πάτρα: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στα Μποζαΐτικα εν μέσω βροχής

Σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς – Στο σημείο η Τροχαία
Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 20:30, στην περιοχή των Μποζαϊτίκων στην Πάτρα, με τη βροχόπτωση να δυσκολεύει τις συνθήκες οδήγησης.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ ένα από αυτά κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος
Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr