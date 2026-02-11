Πάτρα: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στα Μποζαΐτικα εν μέσω βροχής

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 20:30, στην περιοχή των Μποζαϊτίκων στην Πάτρα, με τη βροχόπτωση να δυσκολεύει τις συνθήκες οδήγησης.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ ένα από αυτά κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.