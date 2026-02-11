Αιγάλεω: Τροχαίο με ανατροπή απορριμματοφόρου - Εγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο εγκλωβίστηκε μέσα στο απορριμματοφόρο μετά την εκτροπή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.