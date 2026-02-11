Αιγάλεω: Τροχαίο με ανατροπή απορριμματοφόρου - Εγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο εγκλωβίστηκε μέσα στο απορριμματοφόρο μετά την εκτροπή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής Αιγάλεω διεξήχθη με δυσκολία για αρκετή ώρα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
"Τα σχολεία δεν είναι ψησταριές" - "Μπλόκο" του υπουργείου Παιδείας στο τσίκνισμα
Καιρός: Άστατος την Τσικνοπέμπτη, τρία τα βαρομετρικά χαμηλά έως την Κυριακή
Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Οδηγούσε για χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr