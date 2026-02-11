Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αχαΐα: Πήγαν για κλοπή σε σπίτι και προσπάθησαν να χτυπήσουν γυναίκα με αυτοκίνητο

Δυτική Αχαΐα: Πήγαν για κλοπή σε σπίτι κ...

Δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. μετά από άμεσες αναζητήσεις

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στη Δυτική Αχαΐα , έπειτα από περιστατικό απόπειρας κλοπής σε οικία και απόπειρας σωματικής βλάβης από κοινού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι, ενεργώντας μαζί, αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε σπίτι ημεδαπής γυναίκας με σκοπό την κλοπή. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από την παθούσα, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες.

Κατά τη διαφυγή τους, ο ένας από τους κατηγορούμενους, οδηγώντας αυτοκίνητο, αποπειράθηκε να χτυπήσει τη γυναίκα, χωρίς τελικά να της προκαλέσει σωματική βλάβη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ειδήσεις Τώρα

Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 34χρονη Ευανθία -Πώς η απόφραξη εντέρου την οδήγησε στον θάνατο

Κρήτη: Νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του βρέθηκε 58χρονος πρώην πρωταθλητής ακοντισμού

Χαλάνδρι: 4 ΕΔΕ για τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ που βάζει τους μαθητές να σκάβουν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα κλοπής Δυτική Αχαΐα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c0\u03cc\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1 \u03ba\u03bb\u03bf\u03c0\u03ae\u03c2","\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0391\u03c7\u03b1\u0390\u03b1 "]
820737
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις