Δυτική Αχαΐα: Πήγαν για κλοπή σε σπίτι και προσπάθησαν να χτυπήσουν γυναίκα με αυτοκίνητο

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στη Δυτική Αχαΐα , έπειτα από περιστατικό απόπειρας κλοπής σε οικία και απόπειρας σωματικής βλάβης από κοινού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι, ενεργώντας μαζί, αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε σπίτι ημεδαπής γυναίκας με σκοπό την κλοπή. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από την παθούσα, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες.

Κατά τη διαφυγή τους, ο ένας από τους κατηγορούμενους, οδηγώντας αυτοκίνητο, αποπειράθηκε να χτυπήσει τη γυναίκα, χωρίς τελικά να της προκαλέσει σωματική βλάβη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.