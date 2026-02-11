Α. Παναγιωτόπουλος: «Επικίνδυνες ελλείψεις αίματος στα δημόσια νοσοκομεία»

Στη Βουλή έφεραν το μείζονος και επείγουσας σημασίας θέμα των τραγικών ελλείψεων αίματος δεκαεπτά (17) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του Βουλευτή Αχαΐας και Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και της Βουλεύτριας Επικρατείας και Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής Πόπης Τσαπανίδου.

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα «Σοβαρές ελλείψεις αίματος διακινδυνεύουν την υγεία και την ζωή χιλιάδων ασθενών στην χώρα», οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιγράφουν την επικίνδυνη κατάσταση σχετικά με την επάρκεια αίματος στη χώρα, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις φορέων και οργανώσεων όπως η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από μεσογειακή Αναιμία.

Επιπλέον, με παραδείγματα από δημόσια νοσοκομεία όπως το Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) καταδεικνύεται η υφιστάμενη κατάσταση των καθυστερήσεων στις μεταγγίσεις και της αραίωσης των εξορμήσεων για εθελοντική αιμοδοσία, που έχει ως βασική αιτία την υποστελέχωση από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κάτι παραπάνω από σοβαρή, γι’ αυτό οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ερωτούν το υπουργείο Υγείας τόσο για τα άμεσα που προτίθεται να λάβει όσο και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για να μην ξαναβρεθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και η χώρα σε τέτοια δεινή κατάσταση ελλείψεων αίματος