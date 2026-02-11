Πάτρα: Περιοδεία Πελετίδη σε περιοχές όπου τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας

"Περιοδεία σε σημεία του οδικού δικτύου που «θωρακίστηκαν» με μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, αλλά και σε δρόμους όπως η Αγ. Τρύφωνος, που θα γίνουν παρεμβάσεις για να επιτευχθεί επιπλέον δυνατότητα κίνησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και διευκόλυνσης της καθημερινότητάς μας, έκανε χθες, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης", αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων.



"Μαζί του ήταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του έργου, Γιώργος Σπηλιωτόπουλος, Διευθυντής Έργων Υποδομής και ο μηχανικός Ανδρέας Καράμπελας.

Η σύμβαση για την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και είναι συνολικού προϋπολογισμού 827.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος δήλωσε για το έργο:

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια των πολιτών, ένα έργο που σώζει ζωές. Μέχρι σήμερα έχουμε «θωρακίσει» με κιγκλιδώματα και στηθαία ασφαλείας συνολικού μήκους 10 χιλιομέτρων σε δρόμους του Δήμου μας και τους επόμενους μήνες θα φθάσουμε συνολικά τα 11 χιλιόμετρα. Μαζί με τα έργα οδοποιίας που έχουμε ολοκληρώσει και συνεχίζουμε να υλοποιούμε, παρεμβαίνουμε για να κάνουμε πιο ασφαλές το οδικό μας δίκτυο».

Η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας έγινε περισσότερο από ποτέ αναγκαία στις ημιορεινές περιοχές του Δήμου όπου τμήματα του οδικού δικτύου με απότομες κλήσεις και χαράδρες υπέστησαν καταστροφές από την περσινή πυρκαγιά. Δύο από αυτές ήταν οι περιοχές Άνω Συχαινών και Βούντενης που επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος και στις οποίες συμμετείχε ο πρόεδρος του Αρκτικού Διαμερίσματος Θύμιος Αγγελόπουλος.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του έργου έγινε:

• αποξήλωση και αντικατάσταση των φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Πατρέων

• τοποθέτηση νέας περίφραξης κατά μήκους του χειμάρρου Ελικίστρα στο Νέο Σούλι

• Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του οδικού δικτύου πολλών ημιορεινών περιοχών του Δήμου: Άνω Συχαινά, Μπάλα, Πουρναρόκαστρο, Θέα, Καρυά, Κρήνη, Σκιόεσσα, Άνω Σούλι, Κεφαλόβρυσο, Οβρυά, Σαραβάλι κ.α.

Για τις παρεμβάσεις σε δρόμους και περιοχές με κατολισθήσεις, ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, έχει υποβάλει τις προτάσεις του στο Υπουργείο και είναι σε αναμονή, για να ξεκινήσουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και αναθέσεις των έργων".