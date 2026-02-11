Στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης- Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Ερντογάν- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:20 (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Τούρκος υπουργός Τουρισμού.Μαζί με τον υπουργό Τουρισμό της Τουρκίας, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ο δήμαρχος Άγκυρας, ο νομάρχης Άγκυρας και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα.

Η συνάντηση των δύο ανδρών βρίσκεται σε εξέλιξη (ώρα 15.45).

Ο σύντομος διάλογος Μητσοτάκη - Ερντογάν

- Γεια σας κ. Πρόεδρε

- Γεια σας

- Όλα καλά;

- Πολύ καλά!

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.