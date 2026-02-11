Στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης- Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Ερντογάν- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Τούρκος υπουργός Τουρισμού
Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:20 (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο Τούρκος υπουργός Τουρισμού.Μαζί με τον υπουργό Τουρισμό της Τουρκίας, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ο δήμαρχος Άγκυρας, ο νομάρχης Άγκυρας και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα.
Η συνάντηση των δύο ανδρών βρίσκεται σε εξέλιξη (ώρα 15.45).
Ο σύντομος διάλογος Μητσοτάκη - Ερντογάν
- Γεια σας κ. Πρόεδρε
- Γεια σας
- Όλα καλά;
- Πολύ καλά!
Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς, τους γείτονές μας και όλες τις αδελφές χώρες
Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.
«Σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας.
Όπως βλέπετε, στον κόσμο και στην περιοχή μας φυσάει, για να το πω έτσι, ένας "άνεμος της Τουρκίας".
Εδώ πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής: αγαπητοί φίλοι, ό,τι θέλουμε για την Τουρκία, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας.
Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφές χώρες», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.
Και προσέθεσε: «Οι διπλωματικές προσπάθειές μας, στις οποίες δώσαμε επιτάχυνση τον τελευταίο καιρό, έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό.
Ο βασικός στόχος των επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή.
Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συναντάμε όλους τους παίκτες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας, με αίσθημα αδελφοσύνης».
Η ανάρτηση του αντιδήμαρχου Άγκυρας για την υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού
