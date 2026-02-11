Πάτρα- Τσικνοπέμπτη: Δεν θα γίνουν λόγω καιρού οι απογευματινές-βραδινές δράσεις

Η ΚΕΔΗΠ ανακοινώνει ότι λόγω πρόγνωσης κακοκαιρίας δεν θα πραγματοποιηθούν την Τσικνοπέμπτη οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το απόγευμα στην Άνω Πόλη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Λόγω των προβλέψεων για κακές καιρικές συνθήκες και έντονη βροχή στην περιοχή μας, οι οποίες επιμένουν και ενισχύονται, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 19.30 ανοικτές εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με τα παραδοσιακά δρώμενα και τις συναυλίες με τον τίτλο «Τσικνοπαντρειές» στην οδό Γερμανού στην Άνω Πόλη.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για το πρωί και το μεσημέρι εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Πρωί

11:00π.μ. Προαύλιο Δημαρχείου: Η Orkestar Davida Antica σε εκρηκτικούς βαλκανικούς ρυθμούς

12:00μ.μ. Εκκίνηση πομπής από το Δημαρχείο-Πεζόδρομος Μαιζώνος -Πλατεία Γεωργίου με την συμμετοχή της βραβευμένης ορχήστρας χάλκινων πνευστών και κρουστών από τη Σερβία Orkestar Davida Antica, μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, της Κριτικής Επιτροπής, Πολιτιστικών Συλλόγων και καρναβαλιστών

12:00μ. Στην πλατεία Γεωργίου η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού που θα ετοιμάζουν το «μπάτσελορ της νύφης».

-Άφιξη πομπής και μεγάλο υπαίθριο γλέντι με την Bandarte

Η μη πραγματοποίηση των απογευματινών-βραδινών εκδηλώσεων κρίθηκε αναγκαία αφού πρώτο μέλημα και φροντίδα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας είναι η ασφάλεια των θεατών, των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, των τεχνικών και των εργαζόμενων.