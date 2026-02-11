Καναδάς: Ο δράστης της επίθεσης σε σχολείο ενδεχομένως να είναι γυναίκα

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο δράστης, σκοτώθηκαν αφού ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο δευτεροβάθμιας και σε μια οικία σε μια μικρή πόλη του δυτικού Καναδά χθες Τρίτη, ένα περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκαν ακόμη περίπου 30 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα σχεδόν καμία πληροφορία για τον δράστη του μακελειού στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ, πέρα από το γεγονός ότι περιγράφεται ως μία γυναίκα – πιθανόν μια ασυνήθιστη εξέλιξη καθώς τέτοιου είδους μαζικές επιθέσεις διαπράττονται συνήθως από άνδρες.

Στην προειδοποίηση της αστυνομίας για την παρουσία ενός ενεργού δράστη αυτός περιγράφεται ως «μία γυναίκα που φορά φόρεμα και έχει καστανά μαλλιά».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Κεν Φλόιντ επιβεβαίωσε αργότερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο ύποπτος που περιγράφεται στην προειδοποίηση είναι το ίδιο πρόσωπο που εντοπίστηκε νεκρό στο σχολείο.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα από τα θύματα είναι ανήλικοι. Στο σχολείο αυτό του Τάμπλερ Ριτζ φοιτούν 160 μαθητές από την α’ γυμνασίου ως τη γ’ λυκείου, ηλικίας από 12 ως 18 ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Η επίθεση σημειώθηκε σε αυτή τη μικρή πόλη των 2.300 κατοίκων που βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Συνολικά άλλοι 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ανακοίνωσε η βασιλική χωροφυλακή του Καναδά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «συγκλονισμένος» από την επίθεση και ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου θα συμμετείχε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Ενώνομαι με τις Καναδές και τους Καναδούς για να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε όσους άλλαξε για πάντα η ζωή σήμερα και για να εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και την αυταπάρνηση» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών «που έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές τους για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους», έγραψε στο Χ ο Κάρνεϊ.

Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο περιστατικό που σημειώνεται στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Τον Απρίλιο του 2025 ένας άνδρας σκότωσε 11 ανθρώπους στο Βανκούβερ όταν έπεσε με το φορτηγό του πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε φιλιππινέζικη γιορτή.

Όμως, αντιθέτως με τις γειτονικές ΗΠΑ, αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι σπάνιες στα σχολεία του Καναδά.

Ο Ντάριαν Κβιστ, ένας από τους μαθητές, εξήγησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CBC ότι έκανε μάθημα την ώρα που τους ανακοινώθηκε ότι επιβλήθηκε lockdown στο σχολείο. Αρχικά δεν κατάλαβε αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, μέχρι που άρχισε να λαμβάνει «φρικτές» φωτογραφίες από το μακελειό.

«Πήραμε θρανία και τα βάλαμε πίσω από τις πόρτες για περισσότερες από δύο ώρες», διηγήθηκε, μέχρι που τους οδήγησαν έξω από το κτίριο αστυνομικοί.

«Πιστεύαμε ότι τέτοιου είδους πράγματα δεν συμβαίνουν ποτέ», δήλωσε από την πλευρά της η μητέρα του Σέλι. «Δεν θα τον αφήσω λεπτό από τα μάτια μου τώρα», πρόσθεσε.

«Φρικτή σκηνή»

Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε νωρίς το απόγευμα και αφορούσε την παρουσία ενός δράστη που είχε ανοίξει πυρ στο σχολείο του Τάμπλερ Ριτζ. Όταν έφτασαν επί τόπου οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν έξι πτώματα, πέραν αυτού του ενόπλου.

Ένα έβδομο άτομο που είχε τραυματιστεί υπέκυψε στη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια η αστυνομία «εντόπισε έναν δεύτερο τόπο (…) που συνδέεται με την επίθεση, όπου βρέθηκαν νεκρά δύο άλλα θύματα σε μια οικία», σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Ο δράστης πέθανε «από τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του».

Οι δημοτικές αρχές του Τάμπλερ Ριτζ ανακοίνωσαν ότι «καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τον πόνο που νιώθει απόψε η κοινότητά μας».

«Ήταν μια κατάσταση που εξελισσόταν ραγδαία (…) και η άμεση συνεργασία του σχολείου, των διασωστών και των κατοίκων διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην επέμβασή μας», σχολίασε ο Κεν Φλόιντ.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «μια φρικτή σκηνή», την οποία αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σχολείο. «Αυτή η ημέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη», σχολίασε.

Τον Απρίλιο του 2020 ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό ο οποίος οδηγούσε ένα όχημα στο οποίο είχε τοποθετήσει διακριτικά της αστυνομίας πυροβόλησε και σκότωσε 22 ανθρώπους στη διάρκεια 13 ωρών στη Νέα Σκωτία του Καναδά, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Το χειρότερο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Καναδά σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, όταν ένοπλος σκότωσε 14 φοιτήτριες και τραυμάτισε άλλες 13 στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.