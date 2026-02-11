Πού χτίζουν στην Πάτρα; Οι προνομιακές περιοχές- Ανάρπαστα τα μικρά οικόπεδα στο κέντρο

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην οικοδομική δραστηριότητα της Πάτρας, με νέες πολυκατοικίες να ανεγείρονται σε οικόπεδα που για χρόνια παρέμεναν ανεκμετάλλευτα και παλαιά διαμερίσματα να περνούν σε φάση εκτεταμένων ανακαινίσεων.

Το ιστορικό κέντρο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ αυξημένη δραστηριότητα παρατηρείται στη Μέση Αγυιά και στην Έξω Αγυιά, σε μια ζώνη που εκτείνεται ευρύτερα στον αστικό ιστό, από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως και μετά την Κανελλοπούλου.

«Υπάρχει μια άνθηση στις ανεγέρσεις νέων οικοδομών και υπάρχει και ανάγκη γι’ αυτό. Το βλέπουμε, κυρίως, στο κέντρο της πόλης και αφορούν δυο κατηγορίες ακινήτων. Τα νεόδμητα, δηλαδή σε μικρά οικόπεδα που είχαν παραμείνει την τελευταία δεκαπενταετία και φαίνεται ότι σήμερα αξιοποιούνται με την ανέγερση πολυκατοικιών. Παράλληλα, αναπτύσσεται, τα τελευταία τρία χρονιά, και το κομμάτι των παλαιών διαμερισμάτων, όπου παρατηρείται η ανακαίνισή τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της στέγασης. Αυτό προσπαθεί να απαντήσει, στην ισχυρή ζήτηση που υπάρχει και στη μειωμένη προσφορά» αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας, Άρης Γκατζόγιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιστορικό κέντρο αποτελεί τον βασικό πυρήνα της νέας οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς εκεί εντοπίζονται τα προνομιακά οικόπεδα που σήμερα αξιοποιούνται: «Το ιστορικό κέντρο είναι αυτό, που βλέπουμε να χτίζονται νέες οικοδομές, εκεί βρίσκονται τα προνομιακά οικόπεδα. Υπάρχει και μια δραστηριότητα σε περιοχές όπως Μέση Αγυιά και Έξω Αγυιά. Γενικά, θα το λέγαμε, ως λίγο ευρύτερα στον αστικό ιστό της πόλης, δηλαδή από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και λίγο μετά από την οδό Κανελλοπούλου».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα κρατικά προγράμματα που επηρέασαν την αγορά τα τελευταία χρόνια: «Τα προγράμματα έχουν δώσει μια ισχυρότατη ώθηση, στην κατεύθυνση της ανακαίνισης των διαμερισμάτων. Μέχρι τώρα το συναντούσαμε στο ενεργειακό πλαίσιο -θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας κ.ο.κ.- αλλά με το “Σπίτι μου 1 και 2”, που έδινε στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο ήταν ένα κίνητρο για να αγοράσει κάποιος, ένα σχετικά μικρό διαμέρισμα και να το ανακαινίσει».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων εργαλείων είχε και παράπλευρες συνέπειες στην αγορά: «Βέβαια, στο αντίποδα, επειδή ακριβώς υπήρχαν αυτά τα προγράμματα και απευθύνονταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, η αγορά προεξοφλούσε την εξάντληση των δανείων αυτών και ανέβαζαν τις τιμές, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάλι μια αυξημένη μεν ζήτηση, χωρίς όμως αντίστοιχη προσφορά».

Την ίδια ώρα, παραμένει το ζήτημα των παλαιών και αδιάθετων ακινήτων: «Θα πρέπει να πούμε επίσης, ότι υπάρχει και μια πληθώρα αδιάθετων ακινήτων, μεγάλης ηλικίας, ασυντήρητα, όπου ο ιδιοκτήτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το ανακαινίσει αλλά δεν το διαθέτει κιόλας».