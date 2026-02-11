Ο σμήναρχος είχε πάρει 25.000 ευρώ από τον «Στίβεν» – Ζήτησε ο ίδιος την προφυλάκισή του

Πολλές λεπτομέρειες για τις συναντήσεις του με τους Κινέζους έδωσε ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία σμήναρχος που απολογήθηκε επί οκτώ ώρες στο αεροδικείο.

Όπως είπε στην απολογία του ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία, συνάντησε τον «Στίβεν Γουέιν» στο Πεκίνο, το Σεπτέμβριο του 2024. Μαζί με το Στήβεν ήταν ακόμη δύο Κινέζοι και κάποια στιγμή του σύστησαν και μια Κινέζα.

Ο Στιβεν του συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας και μαζί με τους άλλους, του ζητούσαν reports για το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του σμήναρχου, στην αρχή τους έδινε αναφορές με πληροφορίες που αλίευε από το διαδίκτυο.

Στην πορεία άρχισαν να τον πιέζουν για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Του έλεγαν ότι ξέρουν την εργασία του, την οικογένεια του κτλ. Φέρεται να έχει δώσει απόρρητα έγγραφα μεσαίου μεγέθους.

Συνολικά κατά την υπεράσπιση του, από τον Φεβρουάριο 2024, οπότε προσεγγίστηκε για πρώτη φορά από τον «Στίβεν», έχει λάβει 25.000 ευρώ είτε σε μετρητά, είτε σε ψηφιακό πορτοφόλι με κρυπτονομίσματα., σύμφωνα με το newsitΚατασκοπειαΚατά τους συνηγόρους του, δε συνεργάστηκε με κανένα άλλο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν έδωσε στοιχεία για κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως για τα F-35, ούτε πηγαίους κωδικούς λογισμικού.

Τους μόνους κωδικούς που έδωσε, κατά τους συνηγόρους του, είναι τους κωδικούς του υπολογιστή του και του κινητού του.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει πραγματογνωμοσύνη στον υπολογιστή του, ενώ αναμένεται να ανοιχθεί και το κινητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε ο ίδιος να προφυλακιστεί και να καταδικαστεί από τη στρατιωτική δικαιοσύνη, δηλώνοντας μετάνοια για τις πράξεις του.

Γι’ αυτό, στο απολογητικό του υπόμνημα, δεν ζητήθηκε καν να μείνει ελεύθερος με «βραχιολάκι» σε κατ’ οίκον περιορισμό.