Ετήσιο μνημόσυνο για τον Ηλία Αραβαντινό – Ένας χρόνος χωρίς τον γνωστό Πατρινό επιχειρηματία

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την απώλεια του γνωστού Πατρινού επιχειρηματία Ηλία Διον. Αραβαντινού, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την τοπική κοινωνία.

Ο Ηλίας Αραβαντινός, πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας στον χώρο των ειδών υγιεινής, το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.