Ετήσιο μνημόσυνο για τον Ηλία Αραβαντινό – Ένας χρόνος χωρίς τον γνωστό Πατρινό επιχειρηματία

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών
Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την απώλεια του γνωστού Πατρινού επιχειρηματία Ηλία Διον. Αραβαντινού, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την τοπική κοινωνία.
Ο Ηλίας Αραβαντινός, πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας στον χώρο των ειδών υγιεινής, το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ήταν σύζυγος της γνωστής μουσικού και μέλους της χορωδίας Cantalena, Ελένης Παπαδοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Διονύση. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν δραστήριο επαγγελματία και άνθρωπο με έντονη παρουσία στην κοινωνική και επιχειρηματική ζωή της Πάτρας.
Το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του θα τελεστεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:30 το πρωί, στον νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Τη μνήμη του τιμούν η σύζυγός του Ελένη, ο γιος του Διονύσιος – Ανδρέας, η μητέρα του Αικατερίνη, χήρα Ιωάννη Παπαδοπούλου, τα αδέλφια, οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι ανιψιοί και οι λοιποί συγγενείς
