Δυτική Ελλάδα: 92 παραβάσεις σε μια εβδομάδα μετά από ελέγχους για κράνος

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη Δυτική Ελλάδα, όπου το διάστημα από 2 έως 8 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 92 παραβάσεις, αριθμός που καταδεικνύει πως το ζήτημα της χρήσης κράνους παραμένει κρίσιμο για την οδική ασφάλεια στην περιοχή.

Πάνω από 16.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), προχώρησαν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα αλλά και σε επιχειρήσεις ενοικίασης.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 16.047 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν:

1.135 παραβάσεις σε οδηγούς (εκ των οποίων 52 σε εργαζόμενους διανομής)

113 παραβάσεις σε επιβάτες

Ενδεικτικά, από τις συνολικές παραβάσεις:

939 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων

113 επιβάτες δικύκλων

194 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Η εικόνα ανά περιφέρεια – Ψηλά και η Δυτική Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές με σημαντικό αριθμό παραβάσεων, μετά την Αττική και το Νότιο Αιγαίο.

Αναλυτικά:

641 στην Αττική

119 στο Νότιο Αιγαίο

92 στη Δυτική Ελλάδα

90 στην Κρήτη

61 στη Θεσσαλία

54 στη Θεσσαλονίκη

…

Αυστηρότερες ποινές με τον νέο ΚΟΚ

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής, αυστηροποιώντας τις κυρώσεις:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων χωρίς κράνος

350 ευρώ πρόστιμο για επιβάτες δικύκλων

30 ευρώ πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει πως η χρήση κράνους δεν είναι απλώς υποχρέωση, αλλά μέτρο προστασίας ζωής, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα, όπου η καθημερινή χρήση δικύκλων είναι ιδιαίτερα αυξημένη.