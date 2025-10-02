7 φράσεις που πληγώνουν και δεν το καταλαβαίνετε

Όλοι μας λατρεύουμε τον όμορφο ήχο των συζητήσεων, έτσι δεν είναι;

Τη χαρά που νιώθουμε όταν επικοινωνούμε με άλλους, τα γέλια που μοιραζόμαστε, το αίσθημα ότι κάποιος μας καταλαβαίνει, και ακόμη την ήρεμη ανακούφιση που παίρνουμε όταν ξέρουμε πως κάποιος είναι δίπλα μας. Κι όμως, υπάρχει και μια αντίφαση.

Κάποιες φορές, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, σπρώχνουμε άθελά μας τους άλλους μακριά με τα λόγια μας. Φράσεις που νομίζουμε ότι είναι αθώες και φυσιολογικές μπορεί να δημιουργήσουν αόρατα τείχη ανάμεσά μας.

Αν λοιπόν έχεις αναρωτηθεί «Γιατί δυσκολεύομαι να συνδεθώ με τους άλλους;», τότε παρακάτω ίσως βρεις την απάντηση. Ακολουθούν επτά μικρές φράσεις που μπορεί να απομακρύνουν τους ανθρώπους και λειτουργούν σαν «φράγμα» στις κοινωνικές επαφές, χωρίς να το καταλαβαίνεις καν.

Δεν πρόκειται για μεγάλες χειρονομίες ή προφανή λάθη. Όχι, είναι λεπτές εκφράσεις που ασυναίσθητα μπορεί να δημιουργούν απόσταση. Και ξέρεις τι; Είναι πιο συνηθισμένες απ’ ό,τι νομίζεις. Η κατανόηση αυτών των φράσεων και της επίδρασής τους μπορεί να είναι το πρώτο σου βήμα για να χτίσεις πιο δυνατές και ουσιαστικές σχέσεις.

Οι 7 συνηθισμένες φράσεις που απομακρύνουν τους ανθρώπους χωρίς να το καταλαβαίνετε

«Υπερβάλλεις»

«Σου το είχα πει»

«Ό,τι θες»

«Αλλά τουλάχιστον…»

«Ηρέμησε»

«Δεν είναι τίποτα σοβαρό»

«Απλώς κάνω πλάκα»

«Υπερβάλλεις»

Όλοι το έχουμε ζήσει, έτσι δεν είναι; Κατά τη διάρκεια μιας έντονης συζήτησης, κάποιος πετάει τη φράση-«βόμβα»: «Υπερβάλλεις.» Νιώθεις σαν να σου δίνει μια ψυχρή απάντηση, σωστά; Αυτή η φράση, αν και συχνά λέγεται με καλές προθέσεις για να ηρεμήσει την κατάσταση, μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Και να γιατί. Όταν λέμε σε κάποιον ότι υπερβάλλει, ουσιαστικά ακυρώνουμε τα συναισθήματά του. Του λέμε ότι η αντίδρασή του δεν δικαιολογείται ή ότι τα συναισθήματά του είναι υπερβολικά. Και τι συμβαίνει μετά; Αυτό δημιουργεί σύγχυση και αμφιβολίες για τον ίδιο.

Μπορεί να αρχίσει να αμφιβάλλει για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του, κάτι που μπορεί να βλάψει πολύ την αυτοπεποίθησή του. Αντί γι’ αυτό, προσπάθησε να αναγνωρίσεις τα συναισθήματά του και να προσφέρεις υποστήριξη. Φράσεις όπως «Βλέπω ότι είσαι αναστατωμένος/η» ή «Ας το δούμε μαζί» μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Να θυμάσαι, τα λόγια έχουν δύναμη. Ας τα χρησιμοποιούμε για να χτίζουμε γέφυρες, όχι τείχη.

«Σου το είχα πει»

Η φράση «Σου το είχα πει» μόνο απομακρύνει τους ανθρώπους, κάνοντάς τους να νιώθουν κατώτεροι και γεμάτοι μετανιώσεις. Είναι καλύτερο να προσφέρουμε υποστήριξη και κατανόηση όταν οι άλλοι περνούν δύσκολες στιγμές.

Να θυμάσαι, τα λόγια μας μπορούν είτε να σηκώσουν τους ανθρώπους είτε να τους ρίξουν κάτω. Ας διαλέξουμε το πρώτο.

«Ό,τι θες»

Μια σύντομη φράση που μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μπορεί να είναι σαν χειροβομβίδα στις συζητήσεις, να γκρεμίζει γέφυρες και να δημιουργεί χάσμα, αποξένωση.

Συχνά χρησιμοποιείται ως μηχανισμός άμυνας, ένας τρόπος να απομακρυνθεί κάποιος από μια συζήτηση που νιώθει δυσάρεστη ή συγκρουσιακή.

Στην πραγματικότητα όμως, δείχνει αδιαφορία και περιφρόνηση. Ουσιαστικά σημαίνει: «Δεν με νοιάζει αρκετά για να ασχοληθώ μαζί σου σε αυτό το θέμα.» Και αυτό μπορεί να πληγώσει πολύ κάποιον.

Για παράδειγμα, αν κάποιος μοιράζεται τις ανησυχίες του μαζί σου και εσύ απαντάς με ένα αδιάφορο «ό,τι», μπορεί να τον κάνεις να νιώσει απορριπτέος και ασήμαντος.

Και πριν το καταλάβεις, εκείνος απομακρύνεται, η εμπιστοσύνη του στη σχέση σας φθείρεται σιγά-σιγά. Την επόμενη φορά, αντί να πεις το εύκολο «ό,τι», δοκίμασε να πεις «Σε ακούω» ή «Ας το συζητήσουμε περισσότερο». Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Εξάλλου, η επικοινωνία δεν είναι μόνο να μιλάμε, είναι και να ακούμε.

«Αλλά τουλάχιστον…»

Η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της, έτσι δεν είναι; Κάποιες φορές, το ένστικτό μαςείναι να παρηγορήσουμε τους άλλους προσπαθώντας να βρούμε την αχτίδα ελπίδας στην κατάσταση τους. Λέμε φράσεις όπως «Αλλά τουλάχιστον έχεις την υγεία σου» ή «Αλλά τουλάχιστον ακόμα έχεις δουλειά».

Ακούγεται παρηγορητικό, αλλά δεν είναι. Παρόλο που οι προθέσεις μας είναι καλές, αυτή η φράση μπορεί ακούσια να υποβαθμίσει τα συναισθήματα ή τις δυσκολίες του άλλου. Είναι σαν να λέμε ότι το πρόβλημά τους δεν είναι αρκετά μεγάλο ή σημαντικό για να δικαιολογεί την αντίδρασή τους.

Κανείς δεν θέλει να του υποτιμούν τα συναισθήματα ή να του μειώνουν τα προβλήματα. Αντί γι’ αυτό, θα πρέπει να προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά τους και να δείχνουμε ενσυναίσθηση. Φράσεις όπως «Ακούγεται δύσκολο» ή «Είμαι εδώ για σένα» δείχνουν ότι καταλαβαίνουμε τον αγώνα τους και θέλουμε να τους στηρίξουμε.

Να θυμάσαι, η ενσυναίσθηση είναι η βάση της σύνδεσης. Ας φροντίσουμε λοιπόν τα λόγια μας να το δείχνουν.

«Ηρέμησε»

«Ηρέμησε.» Μία λέξη που είναι σίγουρο πως δεν θα ηρεμήσει κανέναν. Έρευνες δείχνουν ότι όταν λέμε σε κάποιον να ηρεμήσει, συχνά αυξάνουμε το εκνευρισμό του.

Γιατί; Επειδή αντί να αντιμετωπίσουμε την πραγματική αιτία της αναστάτωσής του, του λέμε να καταπιέσει τα συναισθήματά του. Είναι σαν να προσπαθείς να σβήσεις μια φωτιά με καύσιμα.

Όταν κάποιος είναι αναστατωμένος ή θυμωμένος, τα συναισθήματά του είναι έντονα. Λέγοντας του να «ηρεμήσει», κινδυνεύουμε να αγνοήσουμε τα συναισθήματά του και να επιδεινώσουμε την κατάσταση.

Αντί γι’ αυτό, ας προσεγγίσουμε με κατανόηση και ενσυναίσθηση. Ένα απλό «Βλέπω ότι είσαι αναστατωμένος, ας μιλήσουμε γι’ αυτό» μπορεί να βοηθήσει πολύ στο να κατευνάσουμε την ένταση και να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Τελικά, το μυστικό για δυνατές σχέσεις είναι η κατανόηση, όχι η καταπίεση.

«Δεν είναι τίποτα σοβαρό»

Όταν ειπωθεί με καλοσύνη και κατανόηση, αυτές οι λέξεις μπορούν να παρηγορήσουν. Όμως, όταν χρησιμοποιούνται για να απορρίψουν τα συναισθήματα ή τις δυσκολίες κάποιου, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.

Φαντάσου ότι μόλις μοιράστηκες κάτι που σε απασχολεί και η απάντηση που παίρνεις είναι «Δεν είναι τίποτα σοβαρό». Μοιάζει σαν γροθιά στο στομάχι. Κάτι που για εμάς μπορεί να μην φαίνεται σημαντικό, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι τεράστιο πρόβλημα. Απορρίπτοντας τα συναισθήματά του, του λέμε ότι οι ανησυχίες του δεν έχουν σημασία.

Αντί γι’ αυτό, ας επιλέγουμε τα λόγια μας με φροντίδα και ενσυναίσθηση. Δοκίμασε φράσεις όπως «Καταλαβαίνω γιατί σε αναστατώνει αυτό» ή «Είμαι εδώ για σένα».

Είναι μεγάλη πρόκληση να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων και να προσφέρουμε στήριξη. Και ποιος ξέρει; Αυτό το απλό δείγμα καλοσύνης μπορεί να είναι το μεγάλο που χρειάζονται.

«Απλώς κάνω πλάκα»

Η αλήθεια κρύβεται πολλές φορές μέσα σε κάτι αστείο. Το «Απλώς κάνω πλάκα» μπορεί συχνά να είναι ένας τρόπος να πεις μια σκληρή αλήθεια ή κριτική, με τον μανδύα του χιούμορ.

Όμως, η επίδραση αυτών των λέξεων δεν εξαφανίζεται επειδή προσθέτουμε το «απλώς κάνω πλάκα» στο τέλος. Όταν χρησιμοποιούμε το χιούμορ εις βάρος κάποιου, μπορεί να δημιουργήσει δυσφορία και να προκαλέσει καχυποψία. Μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν υποτιμημένοι, ντροπιασμένοι ή ακόμα και πληγωμένοι.

Αντί γι’ αυτό, ας χρησιμοποιούμε το χιούμορ για να ανεβάζουμε το ηθικό των άλλων, όχι για να τους ρίχνουμε κάτω. Ας κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, όχι λιγότερο.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι λέξεις που επιλέγουμε μπορούν είτε να χτίσουν γέφυρες είτε να τις γκρεμίσουν. Ας επιλέγουμε σοφά.

Tip: Να επιλέγουμε προσεκτικά τις φράσεις που λέμε και να ακούμε με ενσυναίσθηση

Όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει αυτές τις φράσεις κάποια στιγμή, συχνά χωρίς να συνειδητοποιούμε την επίδραση που μπορεί να έχουν. Όμως, το πρώτο βήμα για την αλλαγή είναι η επίγνωση. H ευθύνη για να αλλάξουμε, είναι δική μας. Να επιλέγουμε τα λόγια μας με φροντίδα, να ακούμε με ενσυναίσθηση και να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων.

Δεν πρόκειται να συμβεί μέσα σε μια νύχτα. Η αλλαγή στον τρόπο που επικοινωνούμε χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση. Αλλά κάθε συζήτηση μας δίνει μια νέα ευκαιρία να συνδεθούμε πιο γνήσια.

Ας αρπάξουμε αυτές τις ευκαιρίες. Ας αντικαταστήσουμε τις απορριπτικές κουβέντες με κατανοητικές απαντήσεις. Ας αλλάξουμε τα υποτιμητικά αστεία με χιούμορ που ανεβάζει το ηθικό. Και ας περάσουμε από το να απωθούμε τους ανθρώπους στο να τους προσελκύουμε.

Γιατί τελικά, δεν είναι μόνο τα λόγια που λέμε, αλλά οι σχέσεις που χτίζουμε στην πορεία της ζωής.

