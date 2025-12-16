Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΣΥΖ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17 -12-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό & θείο

ΑΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΤΩΝ: 33

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Οινόη Ηλείας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα

Η ΚΟΡΗ: Ασημίνα

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος & Ασημίνα Αστερή,

Νικόλαος & Γεωργία Καρρά

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα & Νικόλαος Μαγνησαλής, Μαρίνος & Ντάνα Αστερή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΚΕΛΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.00 Μ.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΚΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα ΝΕΟΚΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ



ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 & ώρα 2.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Αθηνά χήρα Νικ. Μπαράκου

Ετών 97

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγ. Σπυρίδωνος Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Χριστίνα και Στέφανος Πετρόπουλος, Μαρία Μπαράκου, Παναγιώτης Μπαράκος.

Τα αδέλφια της: Ιωάννα Δημοπούλου, Παναγιώτης και Αναστασία Παπαευσταθίου.

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΗΛΙΑ ΑΝΔΡ. ΦΡΟΥΝΤΑ

(ΕΤΩΝ 83)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΟΥΝΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΡΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΘΗ ΦΡΟΥΝΤΑ (Εν Καναδά), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΓΚΑΒΟ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΒΟΥ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΣΣΙΑΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΒΑΣ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΒΟΥ, ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΑΜΠΑ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΙΑΜΠΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

