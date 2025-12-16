Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18/12/2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΛΕΝΗ  ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΣΥΖ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ -  ΕΤΩΝ  69

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17 -12-2025  & ώρα 11.30 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ:

ΧΡΥΣΑΝΘΗ   ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό & θείο

ΑΣΤΕΡΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΕΤΩΝ: 33

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Οινόη Ηλείας.  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα

Η ΚΟΡΗ: Ασημίνα

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος & Ασημίνα Αστερή,

Νικόλαος & Γεωργία Καρρά

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα & Νικόλαος Μαγνησαλής, Μαρίνος & Ντάνα Αστερή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888, ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO  ΜΑΣ   

ΧΡΗΣΤΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΙΚΕΛΗ

ΕΤΩΝ  83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ   17 -  12 - 2025   &   ΩΡΑ   2.30  Μ.Μ  ΣΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΑΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ. Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  2.00  Μ.Μ.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΜΙΚΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ  &  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:   

ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα  ΝΕΟΚΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                                  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295,

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΑΠΟΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
 
ΕΤΩΝ  79

Κηδεύουμε την Τετάρτη  17-12-2025  & ώρα  2.30 μ. μ.  από  τον Ιερό  Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Αθηνά χήρα Νικ. Μπαράκου

Ετών 97

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγ. Σπυρίδωνος Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Χριστίνα και Στέφανος Πετρόπουλος, Μαρία Μπαράκου, Παναγιώτης Μπαράκος.

Τα αδέλφια της: Ιωάννα Δημοπούλου, Παναγιώτης και Αναστασία Παπαευσταθίου.

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙA 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΗΛΙΑ ΑΝΔΡ. ΦΡΟΥΝΤΑ

(ΕΤΩΝ 83)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΟΥΝΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΡΟΥΝΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΘΗ ΦΡΟΥΝΤΑ (Εν Καναδά), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. 

--------------------

ΚΗΔΕΙA 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 2.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. 

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΓΚΑΒΟ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ  17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΒΟΥ 

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ  : ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΣΣΙΑΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΒΑΣ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΒΟΥ, ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΑΜΠΑ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΙΑΜΠΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ               

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΑΡΙΟ  ΕΥΣΤΡ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ - ΕΤΩΝ  81

Κηδεύουμε την Πέμπτη  18-12-2025 & ώρα  11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΘΗΝΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΙΣΗΜΕΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΜΑΝΤΩ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

