Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΣΥΖ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17 -12-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Εγλυκάδος.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό & θείο
ΑΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΤΩΝ: 33
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Οινόη Ηλείας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα
Η ΚΟΡΗ: Ασημίνα
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος & Ασημίνα Αστερή,
Νικόλαος & Γεωργία Καρρά
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα & Νικόλαος Μαγνησαλής, Μαρίνος & Ντάνα Αστερή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888, ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΚΕΛΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 - 12 - 2025 & ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.00 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΚΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΥΣΤΑΘΙΑ χήρα ΝΕΟΚΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295,
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 & ώρα 2.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
Αθηνά χήρα Νικ. Μπαράκου
Ετών 97
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Οβρυάς Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγ. Σπυρίδωνος Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Χριστίνα και Στέφανος Πετρόπουλος, Μαρία Μπαράκου, Παναγιώτης Μπαράκος.
Τα αδέλφια της: Ιωάννα Δημοπούλου, Παναγιώτης και Αναστασία Παπαευσταθίου.
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΑΝΔΡ. ΦΡΟΥΝΤΑ
(ΕΤΩΝ 83)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΟΥΝΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΡΟΥΝΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΘΗ ΦΡΟΥΝΤΑ (Εν Καναδά), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΓΚΑΒΟ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΒΟΥ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΣΣΙΑΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΒΑΣ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΓΚΑΒΟΥ, ΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΑΜΠΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΙΑΜΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΑΡΙΟ ΕΥΣΤΡ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ - ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΘΗΝΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΙΣΗΜΕΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΜΑΝΤΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
