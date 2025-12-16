Λευκάδα: Πώς πνίγηκε ο 50χρονος που κατάπιε νάιλον συσκευασία με ηρωίνη

Λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας διαδραματίστηκε το απίστευτο περιστατικό με 50χρονο άνδρα που στην θέα των αστυνομικών, κατάπιε νάιλον συσκευασία με ναρκωτικά, που προκάλεσε όμως τον πνιγμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress λίγο μετά την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας, αστυνομικοί έκαναν χθες Δευτέρα βράδυ σήμα στον 50χρονο να σταματήσει το όχημα που οδηγούσε, για έλεγχο. Όπως φαίνεται στην προσπάθειά του να κρύψει τα ναρκωτικά που είχε μαζί του, κατάπιε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε περίπου 8 γραμμάρια ηρωίνης.

Όμως, η συσκευασία έφραξε τους αεραγωγούς του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να πνίγεται. Στη θέα του ανθρώπου που δυσφορούσε έντονα κι έχασε τις αισθήσεις του, έγινε η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου η κατάσταση του πλέον έγινε κρίσιμη.

Διασωληνώθηκε, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο της Λευκάδας.