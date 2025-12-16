Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο Αχαιός «Έλληνας Εσκομπάρ»

Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη πήραν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου φορτίου κοκαΐνης.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή -και στις 14:15 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από το κτήριο των δικαστηρίων Πειραιά, όπου παρέμειναν πάνω από πέντε ώρες.

Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι κατηγορίες μένει να προσωποποιηθούν.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», όπως έμεινε γνωστός ο συλληφθείς «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Ναρκωτικών, ήταν πολύ παλιός γνώριμος των Αρχών.

Ακόμη και πριν την μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στην Στουτγκάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Οι 10 συλλήψεις και το “ρεσάλτο” στο «Ουρανία»

Συνολικά 10 άτομα συνελήφθησαν από τις Αρχές για την τελευταία περίπτωση του «Ουρανία», τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος από το πλήρωμα, ορισμένοι και αρκετά ηλικιωμένοι και παλιοί συνεργάτες του και πέντε Έλληνες στην χώρα μας, ανάμεσά τους ο ίδιος στους Νέους Πόρους Πιερίας, ένας στην Θήβα και δύο στην Αθήνα, που αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πειραιά με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία.

Το αλιευτικό σκάφος «Ουρανία» ελληνικών συμφερόντων από την Νέα Μηχανιώνα που είχε πάει στην Λατινική Αμερική, φόρτωσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στα ανοιχτά των ακτών και τις έφερνε στην Ευρώπη με πιθανή κατεύθυνση την Μεσόγειο, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη οι ελληνικές Αρχές που ακριβώς θα ξεφόρτωνε.