Χαλάνδρι- «Σβήσε το όχημα, κάτω»: Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη

Τους φωνάζουν «κάτω, κάτω» και στη συνέχεια τους περνούν χειροπέδες ενώ από τον έλεγχο στους ανήλικους και στο αμάξι οι αστυνομικοί εντοπίζουν το κουζινομάχαιρο που είχε μαζί του ο 15χρονος συλληφθείς.

Ένας αστυνομικός φωνάζει από τον ασύρματο στον οδηγό «σβήσε το όχημα» και του ζητά να βγει έξω. Μόλις το ύποπτο ΙΧ ακινητοποιείται δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κινούνται προς την πλευρά των νεαρών και τους βγάζουν από το αυτοκίνητο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr φαίνεται το συμβατικό όχημα της Ασφάλειας να σταματά μπροστά από το ΙΧ και να ζητά από τους ανήλικους να κατέβουν από το όχημα.

Είναι η στιγμή που οι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ ακινητοποιούν επί της οδού Αποστολοπούλου στο Χαλάνδρι το ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγεί ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη , και στο οποίο επιβαίνουν οι υπόλοιποι πέντε ανήλικοι.

Έχει προηγηθεί η κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη ανάμεσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στα οχήματα της ομάδας ΟΠΚΕ καθώς ο ανήλικος οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα τους για έλεγχο επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Αντιθέτως, ανέπτυξε ταχύτητα, έστριψε προς την οδό Τζαβέλλα και μπήκε ανάποδα αρχικά στην οδό Σφακτηρίας και εν συνεχεία στην οδό Αποστολοπούλου οπού οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο.

Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον 15χρονο φίλο του

Εις βάρος του γιου του βουλευτή και ενός φίλου του ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Μιχάλης Κατρίνης: Ο νόμος ισχύει για όλους

Νωρίτερα, ο Μιχάλης Κατρίνης έκανε ανάρτηση για την σύλληψη του 16χρονου γιου του, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».

Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη»:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο 16χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου από δύναμη της ΟΠΚΕ που τον εντόπισε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη μέχρι την ακινητοποίησή του στο Χαλάνδρι. Κατά την ίδια ενημέρωση, στην προσπάθειά του να διαφύγει φέρεται να παραβίασε και μονοδρόμους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 16χρονος δεν είχε δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη πέντε ανήλικοι. Από αυτούς, ένας 15χρονος φέρεται να είχε πάνω του το κουζινομάχαιρο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.

Οι τέσσερις από τους ανήλικους επιβάτες αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι, ενώ δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 16χρονου και του 15χρονου.