Πλασματικά έτη και σύνταξη: Πώς μειώνεται το όριο ηλικίας έως και 7 χρόνια

Η έξοδος στη σύνταξη δεν είναι πλέον μόνο θέμα ηλικίας, αλλά σωστού χειρισμού του χρόνου ασφάλισης. Χιλιάδες ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αποχωρήσουν έως και 7 χρόνια νωρίτερα, αξιοποιώντας τα λεγόμενα πλασματικά έτη.

Πρόκειται για χρόνους που δεν έχουν καλυφθεί με ένσημα ή εισφορές, αλλά ο νόμος επιτρέπει να αναγνωριστούν, με ή χωρίς εξαγορά, ώστε να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα έτη για σύνταξη.

Τι είναι τα πλασματικά έτη

Πλασματικά έτη θεωρούνται συγκεκριμένες περίοδοι της ζωής ενός ασφαλισμένου (όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές ή ανατροφή παιδιών), οι οποίες μπορούν να προστεθούν στον συνολικό χρόνο ασφάλισης, παρότι δεν καταβλήθηκαν εισφορές την περίοδο εκείνη.

Με τη σωστή αναγνώριση:

θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα

μειώνεται το όριο ηλικίας

αυξάνεται ο συνολικός ασφαλιστικός χρόνος

Ποιοι μπορούν να κερδίσουν έως και 7 χρόνια

Δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών ετών έχουν:

εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

δημόσιοι υπάλληλοι

ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη αλλά τους «λείπουν» χρόνια

Ειδικά όσοι στοχεύουν σε 40ετία στα 62, μπορούν με πλασματικά έτη να «κλειδώσουν» έξοδο νωρίτερα.

Πόσα πλασματικά έτη αναγνωρίζονται (δηλαδή πόσα χρόνια σου λείπουν για να “πιάσεις” σύνταξη)

Η νομοθεσία επιτρέπει την αναγνώριση έως και 7 πλασματικών ετών, ανάλογα με:

την ηλικία του ασφαλισμένου

τον χρόνο ασφάλισης που έχει ήδη συμπληρωθεί

τον ασφαλιστικό φορέα (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.)

Δεν είναι όλοι οι χρόνοι ίδιοι ούτε συμφέρουν σε όλους.

Γιατί χρειάζεται προσοχή

Η αναγνώριση πλασματικών ετών:

δεν συμφέρει σε κάθε περίπτωση

έχει διαφορετικό κόστος ανά κατηγορία ασφαλισμένου

επηρεάζει τόσο το πότε όσο και το πόσα θα πάρεις στη σύνταξη

Ένα λάθος μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ευρώ ή να καθυστερήσει τελικά τη σύνταξη αντί να τη φέρει νωρίτερα.

Τι πρέπει να ξέρεις πριν κάνεις αίτηση

Πριν προχωρήσεις:

έλεγξε αν χρειάζεσαι πλασματικά για θεμελίωση ή μόνο για προσαύξηση

δες ποιοι χρόνοι αναγνωρίζονται δωρεάν και ποιοι με εξαγορά

υπολόγισε αν σε συμφέρει εφάπαξ ή με δόσεις