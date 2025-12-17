Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό και καταδικαστική απόφαση υπεξαίρεσης

Συνελήφθησαν χθες, 16 Δεκεμβρίου 2025, στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Σάμης και Ιθάκης, δύο ημεδαποί ηλικίας 44 και 54 ετών, για τους οποίους εκκρεμούσαν καταδιωκτικά έγγραφα.

Ειδικότερα, σε βάρος του 44χρονου υπήρχε ένταλμα προσωρινής κράτησης από τον Ανακριτή Κεφαλληνίας για εμπρησμό και εμπρησμό δασών, ενώ η σύλληψη του 54χρονου αφορούσε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με ποινή κάθειρξης 8 ετών για υπεξαίρεση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.