Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό και καταδικαστική απόφαση υπεξαίρεσης

Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό κα...

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

Συνελήφθησαν χθες, 16 Δεκεμβρίου 2025, στην Κεφαλονιά, από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Σάμης και Ιθάκης, δύο ημεδαποί ηλικίας 44 και 54 ετών, για τους οποίους εκκρεμούσαν καταδιωκτικά έγγραφα.

Ειδικότερα, σε βάρος του 44χρονου υπήρχε ένταλμα προσωρινής κράτησης από τον Ανακριτή Κεφαλληνίας για εμπρησμό και εμπρησμό δασών, ενώ η σύλληψη του 54χρονου αφορούσε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με ποινή κάθειρξης 8 ετών για υπεξαίρεση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις Τώρα

Γιαννόπουλος για Παππά: Θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, μεταξύ αυτών η σύζυγος του λογιστή

Αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας: «Όχι σε συνάντηση με τον Μητσοτάκη και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κεφαλονιά Συλλήψεις

Ειδήσεις