Το νέο μυστήριο των Βερμούδων: Τι κρύβει η θάλασσα που «δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στον πλανήτη»

Το πραγματικό μυστήριο

Εδώ και δεκαετίες, το όνομα «Βερμούδες» συνδέεται με μυστηριώδεις εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και ανεξήγητα φαινόμενα. Το περίφημο Τρίγωνο των Βερμούδων έχει αιχμαλωτίσει τη φαντασία του κοινού, γεννώντας αμέτρητα σενάρια και θεωρίες. Ωστόσο έρευνα αποκάλυψε ότι το μεγάλο μυστήριο του Βόρειου Ατλαντικού βρίσκεται κάτω από ένα αινιγματικό αρχιπέλαγος. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα παράξενο στρώμα βράχων πάχους 12,4 μιλίων (20 χιλιομέτρων) κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό των Βερμούδων. Τέτοιο πάχος δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ σε κανένα άλλο παρόμοιο στρώμα σε όλο τον κόσμο. «Συνήθως, υπάρχει ο πυθμένας του ωκεάνιου φλοιού και μετά θα περίμενε κανείς να υπάρχει ο μανδύας», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης William Frazer, σεισμολόγος στο Carnegie Science στην Ουάσιγκτον. «Αλλά στις Βερμούδες, υπάρχει αυτό το άλλο στρώμα που βρίσκεται κάτω από τον φλοιό, μέσα στην τεκτονική πλάκα πάνω στην οποία βρίσκονται οι Βερμούδες». Αν και η προέλευση αυτού του στρώματος δεν είναι απολύτως σαφής, ενδεχομένως να εξηγεί ένα νέο μυστήριο που περιβάλλει τις Βερμούδες, δήλωσε ο Frazer στο Live Science. Το νησί βρίσκεται πάνω σε ένα ωκεάνιο ύψωμα, όπου ο ωκεάνιος φλοιός είναι υψηλότερος από το περιβάλλον του. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα που να δημιουργεί αυτό το ύψωμα, καθώς τελευταία γνωστή ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε πριν από 31 εκατομμύρια χρόνια. Η ανακάλυψη της νέας γιγαντιαίας «δομής» υποδηλώνει ότι η τελευταία έκρηξη μπορεί να έχει εισάγει πετρώματα του μανδύα στον φλοιό, όπου πάγωσαν στη θέση τους, δημιουργώντας κάτι σαν σχεδία που ανυψώνει τον πυθμένα του ωκεανού κατά περίπου 500 μέτρα.

Το πραγματικό μυστήριο Οι Βερμούδες έχουν συνδεθεί με μυστήριο, κυρίως λόγω του Τριγώνου των Βερμούδων, μιας περιοχής μεταξύ του αρχιπελάγους, της Φλόριντα και του Πουέρτο Ρίκο, όπου έχει χαθεί ένας ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός πλοίων και αεροσκαφών. Ωστόσο το πραγματικό μυστήριο, όμως, είναι γιατί υπάρχει το ύψωμα των Βερμούδων. Συστάδες νησιών όπως η Χαβάη, πιστεύεται ότι υπάρχουν λόγω των θερμών σημείων του μανδύα, που είναι σημεία στον μανδύα όπου ανεβαίνει θερμό υλικό, δημιουργώντας ηφαιστειακή δραστηριότητα. Στο σημείο όπου το θερμό σημείο συναντά τον φλοιό, ο βυθός του ωκεανού συχνά ανυψώνεται. Αλλά όταν η τεκτονική κίνηση απομακρύνει τον φλοιό από αυτό το θερμό σημείο, ο ωκεάνιος κυματισμός συνήθως υποχωρεί. Ο κυματισμός των Βερμούδων δεν έχει υποχωρήσει, παρά τα 31 εκατομμύρια χρόνια ηφαιστειακής αδράνειας στην περιοχή, είπε ο Frazer. Υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με το τι συμβαίνει στον μανδύα κάτω από το νησί, αλλά δεν υπάρχουν εκρήξεις στην επιφάνεια. Ο Frazer και ο επίσης συγγραφέας της μελέτης Jeffrey Park, καθηγητής Γεωλογικών και Πλανητικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Yale, χρησιμοποίησαν καταγραφές από έναν σεισμικό σταθμό στις Βερμούδες για μακρινά μεγάλα σεισμούς σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αποκτήσουν μια εικόνα της Γης σε βάθος περίπου 31 μιλίων (50 χλμ.) κάτω από τις Βερμούδες. Μέσω αυτών, κατάφεραν να απεικονίσουν τη Γη σε βάθος έως περίπου 50 χιλιόμετρα κάτω από τις Βερμούδες, εξετάζοντας σημεία όπου τα σεισμικά κύματα άλλαζαν απότομα. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύφθηκε το ασυνήθιστα παχύ στρώμα πετρωμάτων, το οποίο είναι λιγότερο πυκνό από τα γύρω πετρώματα. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στις 28 Νοεμβρίου στο περιοδικό Geophysical Research Letters. «Υπάρχει ακόμα αυτό το υλικό που έχει απομείνει από την εποχή της ενεργού ηφαιστειακής δραστηριότητας κάτω από τις Βερμούδες, το οποίο συμβάλλει στο να διατηρείται αυτή η περιοχή ως περιοχή με υψηλό ανάγλυφο στον Ατλαντικό Ωκεανό», δήλωσε στο Live Science η Sarah Mazza, γεωλόγος στο Smith College της Μασαχουσέτης, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα.