Ποιο ήταν το πιο διαβασμένο άρθρο της Wikipedia το 2025

Το άρθρο της Wikipedia για τον Τσάρλι Κερκ ήταν το πιο διαβασμένο στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια φέτος.

Όπως λέει ο Guardian, οι χρήστες είδαν σχεδόν 45 εκατ. φορές το λήμμα για τον Κερκ, πολλοί εκ των οποίων μετά τον θάνατό του σε πανεπιστημιακή συζήτηση στις 10 Σεπτεμβρίου.

Παρότι ο Κερκ ήταν ήδη γνωστή προσωπικότητα στις ΗΠΑ ως συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, ο θάνατός του συγκέντρωσε διεθνή κάλυψη. Πάνω από το 40% των προβολών του πιο διαβασμένου λήμματος της αγγλόφωνης Wikipedia το 2025 προήλθε από χώρες εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ιδρύματος Wikimedia, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που λειτουργεί την ιστοσελίδα.

Το δεύτερο πιο διαβασμένο λήμμα ήταν το καθιερωμένο «θάνατοι της χρονιάς». Η λίστα των αξιοσημείωτων θανάτων του 2024 ήταν η πιο διαβασμένη πέρυσι. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Εντ Γκιν, ο Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος που παρουσιάστηκε στην τρίτη σεζόν της σειράς Monster του Netflix.

Η Wikipedia συμπληρώνει 25 χρόνια στις 15 Ιανουαρίου και έχει διατηρήσει την αξιοπιστία της χάρη σε 250.000 εθελοντές συγγραφείς και επιμελητές. Τα λήμματα καθοδηγούνται από τρεις βασικές αρχές: ουδέτερη οπτική γωνία, χρήση δημοσιευμένων και αξιόπιστων πηγών, και αποφυγή προσωπικών απόψεων ή νέων ερμηνειών.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ακόμη δύο δημόσιες αμερικανικές προσωπικότητες: ο Ντόναλντ Τραμπ, στην όγδοη εμφάνισή του στη λίστα, και ο γεννημένος στο Σικάγο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Λήμματα που σχετίζονται με ταινίες και τηλεόραση παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες θέσεις, εν μέρει λόγω του φαινομένου «δεύτερης οθόνης» – οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες στο κινητό ενώ παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα.

Οι ταινίες *The Sinners* και *Superman* βρέθηκαν στο συνολικό top 10, ενώ η σειρά του Netflix *Adolescence* ήταν 17η, με τις προβολές να κορυφώνονται δέκα ημέρες μετά την κυκλοφορία της καθώς η τετραμερής σειρά έγινε viral.

Οι προβολές του λήμματος για το *Severance*, τη βραβευμένη σειρά του Apple TV, σχεδόν τριπλασιάστηκαν μεταξύ της πρώτης σεζόν το 2022 και της δεύτερης φέτος. Το Wikimedia υπογράμμισε επίσης τη δημοτικότητα των συνοπτικών περιλήψεων πλοκής για ταινίες και σειρές.

Η πολιτική των ΗΠΑ κάλυψε το ένα τέταρτο των 20 κορυφαίων λημμάτων, με την εντυπωσιακή πορεία του Ζοχράν Μάμντανι προς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης να τον φέρνει στο top 10, ακριβώς κάτω από τον Έλον Μασκ. Ο YouTuber MrBeast μπήκε για πρώτη φορά στο top 20.

Οι πιο διαβασμένες σελίδες της Wikipedia το 2025