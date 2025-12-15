Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του γκαλερίστα Παναγιώτη Ζέρβα

Η απώλειά του έχει προκαλέσει συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο της πόλης
Ο γκαλερίστας Παναγιώτης Ζέρβας έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από ασθένεια ταχείας εξέλιξης.
Η απώλειά του έχει προκαλέσει συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο της Πάτρας, όπου η παρουσία και η προσφορά του στον χώρο του πολιτισμού υπήρξαν σημαντικές.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 15:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.
Η οικογένεια του εκλιπόντος γνωστοποίησε ότι, αντί στεφάνων, επιθυμεί τα χρήματα να διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας.
