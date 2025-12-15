Ανατροπή με τις εξώσεις το 2026- Αναλυτικός οδηγός

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που μεταβάλλει ριζικά τη διαδικασία έξωσης μετά τη λήξη της νόμιμης τριετίας μιας μίσθωσης.

Η διαταγή απόδοσης μισθίου θα μπορεί πλέον να εκδίδεται χωρίς δικαστική απόφαση, από ειδικά πιστοποιημένο δικηγόρο που ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει προειδοποιήσει τον ενοικιαστή με εξώδικο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην επιτάχυνση μιας διαδικασίας που μέχρι σήμερα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη και χρόνια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε ιδιοκτήτες που αδυνατούν να ανακτήσουν τη χρήση του ακινήτου τους, σύμφωνα με το dnews.gr.

1. Τι αλλάζει βασικά από την 1η Ιανουαρίου;

Από την 1η Ιανουαρίου η διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης θα μπορεί να εκδίδεται χωρίς δικαστική απόφαση. Αντί για δικαστήριο, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται από ειδικά πιστοποιημένο δικηγόρο.

2. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η νέα διαδικασία;

Η νέα ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου έχει λήξει η μίσθωση, κυρίως μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας, και δεν υπάρχει συμφωνία ανανέωσης, ενώ ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο.

3. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει έξωση όποτε θέλει;

Όχι. Η μίσθωση κατοικίας προστατεύεται τουλάχιστον για τρία χρόνια. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά τη λήξη της τριετίας ή της συμφωνημένης διάρκειας και όχι νωρίτερα.

4. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης;

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να στείλει εξώδικη πρόσκληση στον ενοικιαστή μέσω δικαστικού επιμελητή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της.

5. Τι γίνεται αν ο ενοικιαστής δεν φύγει μετά το τρίμηνο;

Αν ο ενοικιαστής δεν αποδώσει το ακίνητο μετά την πάροδο του τριμήνου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου με τη νέα, ταχύτερη διαδικασία.

6. Ποιος εκδίδει πλέον τη διαταγή απόδοσης μισθίου;

Η διαταγή εκδίδεται από πιστοποιημένο δικηγόρο, ο οποίος ορίζεται απρόσωπα από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και όχι από επιλογή του ιδιοκτήτη.

7. Έχει δικαίωμα αντίδρασης ο ενοικιαστής;

Ναι. Ο ενοικιαστής μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής, προβάλλοντας τις ενστάσεις του, και να ζητήσει αναστολή ή παράταση της εκτέλεσης, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

8. Πόσος χρόνος δίνεται συνολικά στον ενοικιαστή;

Στην πράξη ο ενοικιαστής έχει τουλάχιστον έξι μήνες στη διάθεσή του: τρεις μήνες από την εξώδικη προειδοποίηση και επιπλέον χρόνο μέχρι την έκδοση και εκτέλεση της διαταγής, η οποία προβλέπει και δίμηνη προθεσμία αποχώρησης.

9. Μπορεί να γίνει «αστραπιαία» έξωση σε έναν ή δύο μήνες;

Όχι. Η νέα διαδικασία είναι ταχύτερη από τη δικαστική, αλλά δεν καταργεί τις νόμιμες προθεσμίες και τις δυνατότητες άμυνας του ενοικιαστή. Δεν προβλέπονται συνοπτικές ή αιφνιδιαστικές εξώσεις.

10. Γιατί θεσπίστηκε η νέα ρύθμιση;

Η αλλαγή στοχεύει στη μείωση των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνταν στα δικαστήρια και συχνά κρατούσαν τους ιδιοκτήτες «εγκλωβισμένους» για χρόνια, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των συναλλαγών και την επιστροφή περισσότερων κατοικιών στην αγορά.