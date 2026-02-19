Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων - Με προσφυγές απαντούν οι συγγενείς

Ορίστηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας οι πρώτες δύο εκταφές θυμάτων της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η πρώτη ορίστηκε για τις 11 το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου και η δεύτερη για τις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Μεταξύ άλλων πρόκειται για την εκταφή της Μάρθης Ψαροπούλου, όπως επιβεβαίωσε ο πατέρας της Αντώνης Ψαρόπουλος μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

Από την πλευρά τους οι συγγενείς των θυμάτων σκοπεύουν να καταθέσουν το πρωί της Παρασκευής προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας. Εάν γίνει η προσφυγή τότε θα «παγώσει» η σχετική εντολή για τις εκταφές.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγγενείς θυμάτων κάνουν λόγο για εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας.

«Ο γιος μου έχει επίσημα δηλωμένες δύο διαφορετικές αιτίες θανάτου»

Όπως εξήγησε ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, στο OPEN και τις «Καθαρές Κουβέντες», οι εξετάσεις που παρήγγειλε η εισαγγελέας έχουν ήδη γίνει στον γιο του, ενώ αποκάλυψε πως έχει επίσημα δηλωμένες δύο διαφορετικές αιτίες θανάτου.

Δεδομένου πως ο αδικοχαμένος Παναγιώτης, ο γιος του Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, ήταν ανάμεσα στους 7 εργαζόμενους στα τρένα που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, τους έχουν ήδη γίνει τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Όπως αναφέρει στην εκπομπή και ο ίδιος, έχουν γίνει «για αναζήτηση οργανικών φαρμάκων, που ήταν αρνητική. Ειδική αναζήτηση ναρκωτικών, που ήταν αρνητική, και ειδική αναζήτηση οινοπνεύματος. Στη νεκροψία-νεκροτομή βρέθηκε αιθάλη στα πνευμόνια του και στη ρινική περιοχή, με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι τοξικολογικές. Ειδική αναζήτηση μονοξειδίου του άνθρακα, η οποία δεν απαντάται, μένει κενό, και πτητικά δηλητήρια, αλκοόλες και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, το οποίο πάλι μένει κενό».

«Όπως καταλαβαίνετε, προσωπικά για μένα και για το παιδί μου, το θεωρώ εμπαιγμό μετά από 3 χρόνια να γίνουν εκταφές για να προσπαθήσουν να αποδείξουν πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει εξαρχής», συμπληρώνει.

Σχετικά με το αν θα προβούν σε κάποια κίνηση σε σχέση με την παραγγελία της εισαγγελέως, ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως: «Και οι 9 οικογένειες χθες (17/2) στείλαμε εξώδικο στην Εισαγγελία για να αναβληθούν οι εκταφές. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν θέλουμε να ακυρωθούν οι εκταφές. Εξακολουθούμε να θέλουμε να γίνουν, αλλά γνωρίζοντας πως θα έχει ένα λογικό αποτέλεσμα, γι' αυτό ζητάμε αναβολή».