Τραμπ: «Σε περίπου 10 ημέρες θα ξέρουμε για το Ιράν»

«Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ο πόλεμος στη Γάζα μαίνονταν με χιλιάδες ανθρώπους να σκοτώνονται και χωρίς τέλος στον ορίζοντα. Σήμερα, χάρη στην αδιάκοπη διπλωματία και τη δέσμευση πολλών από τους σπουδαίους ανθρώπους σε αυτήν την αίθουσα… ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Υπάρχουν μικρές φλόγες».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» «Έχουμε καταφέρει το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ και συνέχισε αναφερόμενος στην εκεχειρία που διαπραγματεύτηκε στη Γάζα, αλλά, όπως είπε, ακόμα υπάρχουν «μικρές φλόγες» στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνάψουν μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν» και είπε ότι «είχαμε καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη». Επίσης επανέλαβε την θέση της Ουάσιγκτον ότι το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Mε μια σύντομη ομιλία στην οποία τόνισε ότι «σε περίπου 1ο ημέρες θα ξέρουμε για το Ιράν » άνοιξε την πρώτη ημέρα εργασιών του Συμβουλίου για την Ειρήνη, που ο ίδιος δημιούργησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι χώρες συνέβαλαν με πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στις προσπάθειες ανακούφισης στη Γάζα. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κουβέιτ συνέβαλαν με πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο πακέτο ανακούφισης», είπε και συνέχισε λέγοντας πόσα χρήματα θα δώσουν οι ΗΠΑ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισφέρουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο Ειρήνης».

Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν εκτιμήσει τον περασμένο Φεβρουάριο ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας θα κοστίσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια και τον Νοέμβριο ολοκλήρωναν μια νέα προσωρινή εκτίμηση ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πολύ δύσκολος» ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ακόμα ότι «η Νορβηγία συμφώνησε να φιλοξενήσει μια εκδήλωση, στην οποία θα συμμετάσχει το Συμβούλιο Ειρήνης» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που έλαβε από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Πολλοί από τους φίλους μας στην Ευρώπη παρευρίσκονται σήμερα και ανυπομονούμε να γίνουν πλήρη μέλη. Όλοι θέλουν να γίνουν πλήρη μέλη», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι έλαβε «εξαιρετική ανταπόκριση» από την Ευρώπη. Στην συνάντηση υπήρξςε χαμηλόβαθμη εκπροσώπηση της ΕΕ και ο πρωθυπουργός της της Ουγγαρίας, ο ακροδεξιός Βίκτορ Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε πριν από τέσσερα χρόνια με την πλήρη εισβολή της Μόσχας. «Αυτό είναι δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο», είπε. «Θα πίστευα ότι… αυτό θα ήταν εύκολο, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον (Ρώσο) πρόεδρο Πούτιν», είπε.

Οι διήμερες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έληξαν την Τετάρτη χωρίς να επιτευχθεί πρόοδος.

