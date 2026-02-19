Δυτική Αχαΐα: «Μαζεύτηκε» η φωτιά στην πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα

21.55: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα, στη Δυτικής Αχαΐας, έχει περιοριστεί και δεν τίθεται πλέον κίνδυνος επέκτασής της.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, για την αποφυγή αναζωπύρωσης αλλά και καθαρισμού του χώρου.

Πρώτη Ενημέρωση: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα, στη Δυτική Αχαΐα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και άνδρες, επιχειρώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που επεκτείνονται με ταχύτητα στις εγκαταστάσεις. Το έργο των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες ή εξοπλισμό της μονάδας.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.