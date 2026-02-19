«Καρναβαλοπαντρέματα» πλημμύρισαν το Νότιο Διαμέρισμα - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινήθηκε το Νότιο Διαμέρισμα, όπου πραγματοποιήθηκε η 6η Περιφερειακή Καρναβαλική Παρέλαση με τίτλο «Καρναβαλοπαντρέματα», προθερμαίνοντας το κλίμα για την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η παρέλαση ξεκίνησε έξω από το Γ΄ Γενικό Λύκειο Πατρών, στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννη Πράτσικα και Ελευθερίου Βενιζέλου, και διέσχισε κεντρικούς δρόμους της περιοχής, καταλήγοντας στην πλατεία Εργατικών Ταραμπούρα. Μικροί και μεγάλοι, φορώντας αυτοσχέδιες στολές και με διάθεση εμπνευσμένη από το αποκριάτικο «γαμήλιο» θέμα, χόρεψαν και τραγούδησαν, μεταφέροντας το γιορτινό κλίμα στις γειτονιές του Νοτίου Διαμερίσματος.

Στην παρέλαση συμμετείχαν δημοτικά σχολεία και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, καθώς και Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι, οι οποίοι έδωσαν τον δικό τους παλμό στη διοργάνωση. Το άρμα του Καρναβαλιού των Μικρών με το «Σκυλάκι» και δύο Μουσικά Άρματα συνόδευσαν τους μεταμφιεσμένους, ενισχύοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα με ρυθμό και ζωντάνια.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στην πλατεία Εργατικών Ταραμπούρα, όπου το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς. Το γλέντι συνεχίστηκε με έντονη συμμετοχή του κόσμου, ενώ τα παραδοσιακά δρώμενα κορυφώθηκαν με την αναπαράσταση του Γάμου, κλείνοντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο μια ακόμη επιτυχημένη καρναβαλική δράση της πόλης.