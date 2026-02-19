Γιατί η Πάτρα έχασε το φάιναλ φορ του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση πως η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας αποφάσισε όπως μεταθέσει την έδρα του φάιναλ φορ του 48ου Κύπελλου Ελλάδας πόλο ανδρών, που αρχικά είχε οριστεί στο «Αντώνης Πεπανός» στην Πάτρα (27-28/2).

Αιτία ήταν το απαγορευτικό τηςΑστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας που επικαλέστηκε αδυναμία να καλύψει την ασφάλεια της διοργάνωσης εξαιτίας της κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από την ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη!

Στο φάιναλ φορ είχαν προκριθεί οι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανιώνιος και Απόλλων, ως εξής

Final 4

Οι ημιτελικοί - 27 Φεβρουαρίου

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός

Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός

Ο τελικός - 28 Φεβρουαρίου

* ΠΓΣΣ ή ΠΑΟ - ΟΣΦΠ ή Απόλλων

Σημειωτέον πως η διοργάνωση είχε φιλοξενηθεί δύο φορές κατά το παρελθόν στην Πάτρα και στο «Αντώνης Πεπανός», την περίοδο 2000-’01 και πριν τρία χρόνια, την περίοδο 2022-’23

Σε κάθε περίπτωση προκαλεί τεράστια ερωτηματικά η σχετική απόφαση της ΕΛ-ΑΣ (είμαστε στο 2026) και ακόμα περισσότερη ζημία στην εικόνα της πόλης και του Αθλητισμού της.

Για την ιστορία το φάιναλ φορ θα γίνει στο κλειστό κολυμβητήριο στην Βάρη Αττικής, εκεί όπου πλησίον εδρεύει η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Προφανώς, γιατί άλλη σοβαρή κουβέντα δεν μπορεί να γίνει, σε περίπτωση κινητοποίησης για τα Τέμπη, εάν δεν μπορεί και εκεί η τοπική Αστυνομία, να βγουν οι Ευέλπιδες να τουφεκάνε διαδηλωτές ή χούλιγκανς.