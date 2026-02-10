Διονύσης Τουντόπουλος: Ο νεαρότερος σκόρερ του ΝΟΠ στην Α1 τον 21ο αιώνα

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία είχαμε στον σαββατιάτικο αγώνα του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη για το 98ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής.

- Αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι της ανδρικής ομάδας, ο νεαρός γηγενής Σπύρος Αθανασόπουλος, ο 23ος παίκτης που παίζει φέτος στο πρωτάθλημα με τον ΝΟΠ.

- Ντεμπούτο στην Πάτρα για τον νεοαποκτηθέντα ξένο Μέλντιν Χατζίτ, 2 συμμςετοχές ήδη και 3 γκολ.

- Ο τερματοφύλακας της ομάδας, Βασίλης Καβουσανός, έπαιξε για 39η συνεχόμενη φορά στα ισάριθμα τελευταία 39 επίσημα ματς του ΝΟΠ σε όλες τις διοργανώσεις!

- Ξεχώρισε όμως το γκολ που πέτυχε ο Διονύσης Τουντόπουλος, 3’.33’’ πριν τη λήξη του τρίτου 8λέπτου, μειώνοντας σε 5-11, με παίκτη / παραπάνω. Οχι μόνο γιατί είναι το πρώτο του με το σκουφάκι της ανδρικής ομάδας του ΝΟΠ, αλλά και γιατί έγινε ο νεαρότερος σκόρερ του ΝΟΠ στην Α1 Εθνική τον 21ο αιώνα!

Και σίγουρα ένας από τους νεαρότερους γενικά στην 97ετή ιστορία του Ναυτικού Όμιλου Πατρών!

Ο Διονύσης Τουντόπουλος γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2010 και εναντίον της Βουλιαγμένης αγωνίστηκε όντας 15 ετών 1 μηνός και 13 ημερών.

Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ είχε ο Χρήστος Γριντέλας σκοράροντας στις 8 Μαΐου 2010 (προτελευταία αγωνιστική) κόντρα στον Πανιώνιο, εντός έδρας ήττα με 16-8. Γεννημένος στις 21 Μαρτίου 1995 ήταν τότε 15 ετών 1 μηνός και 17 ημερών! Δηλαδή μόλις 4 μέρες μεγαλύτερος από τον Διονύση Τουντόπουλο (απόλυτα ακριβής ο αριθμός, αμφότεροι έχουν και 4 δίσεκτα έτη - με μία μέρα παραπάνω τους ισάριθμους Φλεβάρηδες)!

Και κάτι ακόμα για τον νεαρό διεθνή περιφερειακό. Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, παίζοντας τη 2η αγωνιστική εναντίον του Παναθηναϊκού, είχε καταγράψει μία ακόμα παρόμοια επίδοση.

Σε ηλικία τότε, 14 ετών, 9 μηνών και 14 ημερών έγινε ένας από τους ελάχιστους στην ιστορία του ΝΟΠ που φόρεσαν το σκουφάκι του σε επίσημο παιχνίδι τόσο μικρός, σε κάθε περίπτωση μόλις ο δεύτερος! Ξεπέρασε έτσι τόσο τον μεγαλύτερο αδελφό του Παναγιώτη Τουντόπουλο που έκανε ντεμπούτο πέρυσι σε ηλικία 15 ετών, 9 μηνών και 3 ημερών, αλλά και τον πατέρα του (μέλος του Ομίλου και πρώην διεθνή άσο στην «μεγάλη» ομάδα), Βασίλη Τουντόπουλο, που είχε πρωτο-αγωνιστεί 15 ετών και 10 μηνών!

Από τους τερματοφύλακες, το σχετικό ρεκόρ έχει ο Κώστας Λιμαράκης, που φέτος αγωνίζεται στον Απόλλωνα και είναι 26 ετών. Ο Λιμαράκης γεννήθηκε 14-8-1999 και προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα το 2011-’12, χωρίς καμία συμμετοχή. Επαιξε όμως στην Α1 τη σεζόν 2012-13 (5 συμμετοχές). Έκανε ντεμπούτο την 6η αγωνιστική, ΝΟΠ - Ολυμπιακός 5-13, στις 14 Δεκεμβρίου 2012. Ηταν 13 ετών και 4 μηνών ακριβώς!