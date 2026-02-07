Ο ΝΟΠ έχασε 20-7 από τη Βουλιαγμένη στην Πάτρα

Ανετα πέρασε από το κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, επικρατώντας άνετα του ΝΟΠ με 20-7 και κατακτώντας τη νίκη στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Α1 Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Η ομάδα της Βουλιαγμένης επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, παρουσιάζοντας επιθετικό πλουραλισμό και σταθερή αμυντική λειτουργία, φτάνοντας συνολικά στα 20 τέρματα και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε μονόλογο.

Με τη νίκη αυτή, ο ΝΟ Βουλιαγμένης έφτασε τους 33 βαθμούς και διατηρείται στη 2η θέση του Α’ Ομίλου, πίσω από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 36 βαθμούς αλλά και έναν αγώνα λιγότερο.

Πρώτος σκόρερ για τη Βουλιαγμένη αναδείχθηκε ο Χατζής, ο οποίος σημείωσε τέσσερα τέρματα, σε μια συνολικά παραγωγική εμφάνιση για την ομάδα των νοτίων προαστίων.

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ

Α' ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ (φινάλε κ.δ.)

14η Αγ. 14/2/2026

ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ