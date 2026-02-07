Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ

/

Ο ΝΟΠ έχασε 20-7 από τη Βουλιαγμένη στην Πάτρα

Eurokinissi

Eurokinissi

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

97ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής

Ανετα πέρασε από το κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, επικρατώντας άνετα του ΝΟΠ με 20-7 και κατακτώντας τη νίκη στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Α1 Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Η ομάδα της Βουλιαγμένης επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, παρουσιάζοντας επιθετικό πλουραλισμό και σταθερή αμυντική λειτουργία, φτάνοντας συνολικά στα 20 τέρματα και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε μονόλογο.

Με τη νίκη αυτή, ο ΝΟ Βουλιαγμένης έφτασε τους 33 βαθμούς και διατηρείται στη 2η θέση του Α’ Ομίλου, πίσω από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 36 βαθμούς αλλά και έναν αγώνα λιγότερο.

Πρώτος σκόρερ για τη Βουλιαγμένη αναδείχθηκε ο Χατζής, ο οποίος σημείωσε τέσσερα τέρματα, σε μια συνολικά παραγωγική εμφάνιση για την ομάδα των νοτίων προαστίων.

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ

Α' ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ (φινάλε κ.δ.)

14η Αγ. 14/2/2026

ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 98ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής Πόλο Ναυτικός Όμιλος Πατρών
Sports
Υγρός Στίβος
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","98\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c0\u03cc\u03bb\u03bf \u03911 \u0395\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2"," \u03a0\u03cc\u03bb\u03bf","\u039d\u03b1\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u038c\u03bc\u03b9\u03bb\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd"]
820312
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports