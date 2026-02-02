Μεγάλες προσδοκίες για τον κολυμβητή της ΝΕ Πατρών Θεοφάνη Κουρή

Προφανώς και είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η πατραϊκή κολύμβηση στα αγόρια. Ο λόγος για τον 17χρονο Θεοφάνη Κουρή της ΝΕΠ, που από πολύ μικρός βρίσκεται σε τροχιά διακρίσεων, συνεχίζοντας την παράδοση σε ένα άθλημα στο οποίο η Πάτρα παινεύεται για έναν Πεπανό, έναν Ζαχαρόπουλο, μια Δράκου, μια Βουρνά κ.ά.

Γεννημένος την παραμονή της εορτής του (φέτος μάλιστα έπιασε τον Σταυρό στον Αγιασμό των υδάτων), στις 5/1/2009 ξεκίνησε μικρός την κολύμβηση στην ΝΕΠ, 7 ετών. Είχε και ένα πέρασμα -ψηλό παιδί γαρ- από το μπάσκετ του Εσπερου, μα του άρεσε το υγρό στοιχείο, γλυκάθηκε κιόλας με τις πρώτες επιτυχίες.

Είναι άριστος μαθητής της Β’ τάξης στο 5ο Λύκειο Πάτρας και σκοπεύει την εισαγωγή του στο Πολυτεχνείο, στη δημοφιλή σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, με επαγγελματικό στόχο τον τομέα της Φόρμουλα.

Από πολύ μικρός έδειξε το ταλέντο του κατακτώντας διαδοχικά μετάλλια σε όλα τα ηλικιακά πρωταθλήματα, παμπαίδων Β’, παμπαίδων Α’, παίδων και εφήβων. Κοντεύει τα δέκα βάθρα, άλλα τόσα είναι και τα πανελλήνια ρεκόρ τέσσερα σε ισχύ, άλλα τόσα έχουν καταρριφθεί (από τον ίδιο)! Φυσικά έχει και διεθνείς επιτυχίες, όπως στα Σκόπια το 2024 και στους Μεσογειακούς Παίδων (3ος στα 100μ.).

Αμφότερες συνιστούν την καλύτερη στιγμή του, στον αντίποδα βρίσκουμε την περσινή γεμάτη τραυματισμούς χρονιά. Ο Φάνης Κουρής για το 2026 έχει στόχο το πανελλήνιο εφηβικό πρωτάθλημα, αλλά και την ΟPEN, και την καλύτερη δυνατόν εμφάνιση τόσο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στη Γερμανία, αλλά και στο Παγκόσμιο σχολικό, σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός στην πεταλούδα είναι στα ύψη με τη γενιά του 2009 να είναι η καλύτερη όλων των εποχών (επιδόσεις που αγγίζουν αυτές στο ελεύθερο).

Αρέσκεται στο αγώνισμα της πεταλούδας, στα 100μ. κυρίως, έχοντας άνοιγμα χεριών 2.00μ. και ύψος 1.90μ. Πλεονέκτημά του το άνοιγμα χεριών, ενώ θέλει να δουλέψει περισσότερο την τεχνική του στις στροφές. Δήλωσε δε θαυμαστής του Τζόκοβιτς.

Θα κάνει πρωταθλητισμό όσο του το επιτρέπουν οι σπουδές του, οι οποίες είναι πρώτη του προτεραιότητα.

Στα 17 του χρόνια έχει θυσιάσει πολλά για να φτάσει μέχρι εδώ. Προπονήσεις στις 6 το πρωί, κάθε μέρα στο κολυμβητήριο (όχι πάντα, ειδικά πιο παλιά, με κατάλληλες συνθήκες στην πισίνα), πίεση καθημερινός αγώνας, κι όλα αυτά συνδυαστικά με το διάβασμα.

Αναφέρθηκε με σεβασμό σε όλους τους προπονητές του, την Αννα Λυκουδη, την Νταϊάνα Γεωργάκα, τον Γιώργο Μιχαλόπουλο και φυσικά την νυν προπονήτριά του, Λίνα Μαστροπάσκουα, ενώ έκλεισε τη συζήτησή μας με ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς του!