Επιτυχίες για τον πατρινό Δημήτρη Καραγιάννη

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε ο προπονητής κολύμβησης της ΝΕΠ που διεξήχθη στη Σόφια, στη Βουλγαρία.

Ο Δημήτρης Καραγιάννης εκπροσώπησε επάξια την Ακαδημία Κολύμβησης Πάτρας «Νηρέας Πατρών», συμμετέχοντας σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, με αθλητές από ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε όλα τα ηλικιακά γκρουπ των Masters.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων, αγωνίστηκε αρχικά στα 50 μέτρα πεταλούδα, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συμμετείχε στα 50 μέτρα ύπτιο, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη συνολική κατάταξη, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα.

Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων, το πρωί, συμμετείχε στα 50 μέτρα ελεύθερο, σημειώνοντας χρόνο κάτω από 30 δευτερόλεπτα. Στην επιμέρους κούρσα του τερμάτισε δεύτερος, ενώ στη συνολική κατάταξη κατέλαβε την πέμπτη θέση, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο.

Οι διακρίσεις του Δημήτρη Καραγιάννη στο Damini Masters αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο και για την Ακαδημία Κολύμβησης Πάτρας «ΝΗΡΕΑΣ», αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στον σύλλογο και την παρουσία της ελληνικής κολύμβησης σε διεθνείς διοργανώσεις.