8ο MEGA FOUR 4×4»: Υπερθέαμα στην Πάτρα μπροστά σε χιλιάδες θεατές- ΦΩΤΟ

Η Λέσχη 4Χ4 Πάτρας “Skartaekato” με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Αντιπεριφέρεια Αθλητισμού, την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου Πατρέων και του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών και μετά την απαραίτητη άδεια της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος) διοργάνωσε τον εκτός δρόμου αγώνα με την ονομασία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ - 8ο MEGA FOUR 4χ4 Πάτρας» την Παρασκευή 13, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 από τις 15:00 έως τις 18:30 διεξήχθη ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος στο κεντρικότερο σημείο της Πάτρας, κάτω από το εμβληματικό «Δημοτικό Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ» στην Πλατεία Βας. Γεωργίου, με τον ίδιο χώρο να μετατρέπεται σε «θεατρική σκηνή» για την πανηγυρική εκκίνηση του Αγώνα, μπροστά σε εκατοντάδες φιλάθλους του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, ενώ η φιλόξενη αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου φιλοξένησε την ενημέρωση των αγωνιζομένων από τον Αλυτάρχη του Αγώνα.

Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 η δράση μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών παραπλεύρως του Γηπέδου του Νέου Σουλίου (περιοχή Ρυάκι Πατρών) με τα 30 πληρώματα να απολαμβάνουν μια τοποθεσία με μαγική θέα και ένα αγωνιστικό τερέν απαιτητικό και δύσκολο μόλις 10 λεπτά από το ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

Στην «μεγάλη» κατηγορία της WT-40 με τις 7 συμμετοχές, τα προγνωστικά δεν χωρούσαν αφού το επίπεδο όλων των πληρωμάτων ήταν υψηλό και ο αγωνιστικός χώρος «σκληρός» για προβλέψεις. Νικητές την Κυριακή το μεσημέρι αναδείχθηκαν οι Δεμερτζής Χρήστος – Δεμερτζής Στυλιανός πραγματοποιώντας μάλλον τον καλύτερο τους αγώνα. Δεύτεροι είδαν την σημαία τερματισμού οι Αλεξέλης Δημήτρης - Αλεξέλης Βασίλης που απογείωσαν τους θεατές με τα περάσματά τους. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Σταμόγλου Γιώργος – Δουφεξής Νίκος μετά από έναν αγώνα που απόλαυσαν στο έπακρο και τους το «χρωστούσε» η τύχη τους. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου ήταν μόλις 17 δευτερόλεπτα σε έναν αγώνα που διήρκησε σχεδόν μία ώρα και 30 λεπτά.

Η WT-37 ήταν η πολυπληθέστερη κατηγορία του αγώνα με 9 πληρώματα να προσφέρουν μάχες μέχρι τελικής πτώσης. Το πρώτο σκαλί του βάθρου πάτησε ένα από τα πολλά Γιαννιώτικα πληρώματα που μετείχαν στον αγώνα και ακούν στα ονόματα Παππάς Δημοσθένης – Παππάς Ιωάννης, ξεκινώντας την συλλογή πολύτιμων βαθμών για την συνέχεια του Πρωταθλήματος. Οι πολύπειροι Ανδρουλάκης Κώστας – Μανίσογλου Κώστας κατάφεραν και έφεραν το κίτρινο Vitara στον τερματισμό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μετά από θεαματικά περάσματα. Το τρίτο σκαλί το άλωσαν οι Χιώτες Σπέγης Παναγιώτης – Φούρναρης Χριστόφορος μετά από την μάχη που έδωσαν με το χρονόμετρο για να τα προλάβουν όλα.

Ιδιαίτερη αξία έδωσε στον αγώνα για ακόμα μια χρονιά η Power Stage και η ξεχωριστή απονομή της. Ταχύτεροι όλων και μάλιστα με αρκετή διαφορά ήταν οι Σταμόγλου Γιώργος – Δουφεξής Νίκος. Δεύτερο χρόνο έκαναν οι θεαματικοί Δεμερτζής Χρήστος – Δεμερτζής Στυλιανός ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Ντόβας Στράτος – Παππάς Γιώργος από την ΕΛΕΤΑ με την μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις μισό δευτερόλεπτο.

Στην ENTRY OPEN «έπεσαν κορμιά» με την διαδρομή να είναι απαιτητική και να χρειάζεται ικανότητα και οδηγική εμπειρία για να φτάσεις γρήγορα στον τερματισμό. Εδώ το βάθρο μύρισε Ήπειρο με τα δύο από τα τρία πληρώματα να είναι Γιαννιώτικα. Πρώτοι είδαν την καρό σημαία οι Γερογιάννης Βασίλης – Φώτου Ιωάννης, με τους Γεόμελο Γιώργο – Καμπέρο Αλέξη να τους ακολουθούν κατά πόδας και να μένουν πίσω τους για κάτι λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα. Τρίτοι τερμάτισαν οι Θέμελης Μιχάλης – Μιγγούλης Ιωάννης.

Στην ENTRY NORMAL νικητές αναδείχθηκαν ο περσινός οδηγός Πρωταθλητής και περσινός συνοδηγός Δευτεραθλητής της κατηγορίας από την Χίο. Οι Φούρναρης Χριστόφορος – Σπέγης Παναγιώτης πάτησαν όσο γκάζι έπρεπε και πήραν την πρωτιά, αφήνοντας πίσω τους το πλήρωμα από την Σαντορίνη και τριταθλητές για το 2025, Bardadze Giorgi – Κοτρότσο Γρηγόρη. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι «τοπικοί» και πρωτοεμφανιζόμενοι Κολλύρος Ηλίας – Κολλύρος Χαράλαμπος.

Συνοψίζοντας και έχοντας ξεκάθαρη εικόνα, μπορούμε να πούμε πως ήταν ο πιο ιδιαίτερος αγώνας που έχει διοργανώσει η Λέσχη 4χ4 Πάτρας, σε μια τοποθεσία ακόμα πιο ιδιαίτερη. Πάνω από 3000 χιλιάδες θεατές απόλαυσαν ένα μοναδικό θέαμα στο «μπαλκόνι» της περιοχής Ρυάκι, με φόντο την ιστορική Πάτρα, με τον καταγάλανο ουρανό και την ομορφιά του Πατραϊκού κόλπου.

Η Οργανωτική Επιτροπή της Skarta Ekato θέλει να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της στο Πανεπιστήμιο Πατρών και προσωπικά τον Πρύτανη Μπούρα Χρήστο για την παραχώρηση του χώρου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Αντωνόπουλο Παναγιώτη, τον Δήμο Πατρέων και ιδιαίτερα τους Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου, Αναπληρωτής Δημάρχου Πατρέων Διονύση Πλέσσα, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Πετρόπουλο Τάκη και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης Αναστασίου Μιχαήλ, τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία και τέλος την τοπική κοινωνία που στήριξαν πραγματικά τον αγώνα και τους .

Το Κύπελλο του 2025 ξεκίνησε με έναν πολύ δυνατό αγώνα από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας που δίνει την σκυτάλη στην ΕΛΕΤΑ και την Λέσχη 4χ4 Ιωαννίνων για τον δεύτερο γύρο στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας στις 24-25 και 26 Απριλίου 2026.

